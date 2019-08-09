الديار المقدسة تستقبل أكثر من مليوني حاج هذا الموسم

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن إجمالي عدد الحجاج القادمين إلى مكة المكرمة من الداخل والخارج حتى الساعة الـ 9 من مساء الجمعة بلغ ( 2.096.023 ) حاجاً، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية ”واس“ .

وأوضحت الهيئة أن العدد لا يشمل حجاج الداخل من مكة المكرمة، حيث ستٌعلن الهيئة عنهم صباح التاسع من ذي الحجة .

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، عن الهيئة العامة للطيران المدني، أن إجمالي عدد الرحلات القادمة للملكة في موسم الحج الحالي بلغ 7 آلاف رحلة كان على متنها 1736492 حاجًا.

وتوجّّه أكثر من 150 ألف حاجٍ إلى مشعر عرفات، بعد اكتمال التصعيد ظهر الجمعة إلى مشعر ”مِنى“؛ لقضاء يوم التروية.

وقال المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة السعودية حاتم قاضي، إن أكثر من 150 ألف حاجٍ توجهوا مباشرة إلى مشعر عرفات.

وأشار في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون السعودي، إلى أن عملية التصعيد ستستكمل إلى مشعر عرفات مباشرة بالنسبة للحجاج المتبقين في مكة المكرمة، صباح اليوم السبت.