محمد بن سلمان وبومبيو يبحثان تعزيز الأمن البحري في الخليج

المصدر: ا ف ب

بحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو هاتفيًا الأربعاء مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ملفات الأمن البحري وإيران واليمن.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغن اورتاغوس، في بيان: ”ناقش وزير الخارجية التوترات المتزايدة في المنطقة، والحاجة إلى تعزيز الأمن البحري من أجل تعزيز حرية الملاحة“.

واحتجزت إيران، في أقل من شهر، 3 ناقلات نفط أجنبية في الخليج، ما فاقم التوترات بين واشنطن وطهران.

وتسعى واشنطن إلى إنشاء تحالف دولي لمرافقة السفن التجارية في الخليج، لكن لا يبدو أنها تمكنت من جذب دول كثيرة.

وقالت اورتاغوس إن بومبيو وولي العهد السعودي تطرقا أيضًا إلى ”تطورات ثنائية وإقليمية أخرى، بما فيها مواجهة أنشطة النظام الإيراني المزعزعة للاستقرار“.

وأضافت أنه فيما يتعلق باليمن ”أكد الوزير وولي العهد مجددًا دعمهما القوي لجهود المبعوث الأممي الخاص مارتن غريفيث لدفع العملية السياسية قدمًا“.