تقرير: السعودية تسرّع حملتها الاستثمارية في الأسواق الخارجية

أفاد تقرير غربي بأن المملكة العربية السعودية بدأت تسريع حملتها الاستثمارية في الأسواق الخارجية تزامنًا مع خطوات لجذب الاستثمار للسوق المحلي في إطار رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد بتخفيف الاعتماد على صادرت النفط المتقلبة.

وقال التقرير الذي أصدرته مجموعة ”اكسفورد بزنس“ البريطانية إن المملكة، أكبر اقتصاد عربي، استثمرت نحو 21.2 مليار دولار في الأسواق الخارجية العام الماضي مقارنة مع نحو 7.8 مليار دولار عام 2017.

وأوضح التقرير أن هذه الاستثمارات تركزت في قطاعات متنوعة بما فيها التكنولوجيا والمال والبنية التحتية، وشملت استثمارات بمقدار مليار دولار ضخها صندوق الاستثمارات العامة التابع للحكومة السعودية.

ولاحظ التقرير أن ”الحملة الاستثمارية للمملكة بدأت في الخارج بالتسارع منذ عام 2015 عندما بلغ حجم الاستثمار نحو 5.4 مليار دولار وذلك تنفيذًا لرؤية 2030“.

وأضاف: ”يتركز زخم النشاط الاستثماري على الأذرع الاستثمارية الحكومية الكبيرة وخاصة صندوق الاستثمارات العامة الذي تبلغ أصوله حوالي 300 مليار دولار والذي يهدف لأن يصبح أكبر صندوق سيادي في العام بحلول عام 2030“.

ولفت التقرير إلى أن نسبة 15% من إجمالي أصول الصندوق تتركز في الأسواق الأجنبية، فيما يهدف للوصول إلى 25% عام 2020 و50% عام 2030.

وأشار إلى أن شركة أرامكو السعودية تعتبر أيضًا إحدى دعائم الاستثمار للمملكة في الأسواق الخارجية بامتلاكها عمليات ومشاريع في أكثر من 20 دولة.

وأضاف أن القطاع الخاص يلعب أيضًا دورًا بارزًا في الحملة الاستثمارية للمملكة في ظل التوقعات بتوسع دور هذا القطاع في الاقتصاد السعودي بشكل كبير ضمن رؤية 2030.

وختم التقرير بأن ”الزيادة في الاستثمارات الصادرة للسعودية تتماشى مع خطتها لتصبح مركز استثمار عالميًا ضمن رؤية 2030 التي تهدف أيضًا إلى جعل المملكة واحدة من أكثر الوجهات الاستثمارية في العالم“.