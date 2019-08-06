كيف ينظر السعوديون إلى إلغاء شرط المحرم مع المبتعثات للدراسة بالخارج؟

أبدى مدونون سعوديون من الجنسين، ومن مختلف مناطق المملكة، اليوم الثلاثاء، آراء متباينة حول أنباء محلية تتحدث عن عزم وزارة التعليم إلغاء شرط وجود محرم مع الطالبات المبتعثات للدراسة في الخارج، إذ يتمسك فريق منهم بوجود محرم ويؤيد فريق آخر الخطوة المرتقبة.

وسرت أنباء في وسائل الإعلام المحلية، مدعومة بتصريحات لمسؤولين سعوديين، عن عزم الرياض إلغاء شرط وجود محرم مع الفتاة خلال الفترة المقبلة، بعد أن سمحت المملكة لجميع نسائها اللاتي تجاوزن سن الـ 21 عامًا استخراج جوازات سفر ومغادرة المملكة دون قيود.

الدبلوماسي السعودي #محمد_العيسى يتوقع إلغاء شرط المحرم للمبتعثات للخارج https://t.co/bqqKq1QFfV — إرم نيوز (@EremNews) August 6, 2019

ولدى السعودية نحو مئة ألف طالب من الجنسين يدرسون في جامعات عالمية في أمريكا وبريطانيا ودول غربية وآسيوية أخرى، وتشترط وزارة التعليم على الفتيات اللاتي يحظين بفرصة للابتعاث وجود محرم معهن، سواء أب أو أخ أو زوج، على أن تتكفل الوزارة بمنحه راتبًا شهريًا ثابتًا أسوةً بالطالبة المبتعثة.

ومنذ بدء برنامج الابتعاث الحكومي المجاني قبل نحو 14 عامًا، يرافق آلاف الطالبات السعوديات أحد أفراد أسرهن كمحرم، لكن ذلك قد يتوقف مع بدء العام الدراسي المقبل، ما أشعل الخلاف حول التغيير المرتقب.

ويقول مؤيدو إلغاء شرط المحرم، إن النساء الراشدات لا يحتجن أي وصاية من الرجل مهما كانت الظروف، كما أن إلغاء شرط المحرم سيوفر على الوزارة مبالغ طائلة تدفعها لمرافقي المبتعثات الذين لا يبقى كثير منهم برفقة الطالبة، إذ يعود للمملكة بينما تُصرف له مستحقاته.

اشتراط وجود محرم ( ماله اي فايدة ) في البعثة مكلف للدولة ، لو المبتعثات ٥٠ بيدفعوا لمية شخص ، ليه ؟!!!!

لو بيدفعوا مليون يورو ، بيصيروا يدفعوا مليونين يورو ، تتوقع محرم يستاهل ادفع عليه ؟ ايس فايدته ؟

طب ايش الفوائد الي بتجي للدولة لو دفعت عليه ؟ ، ولا فلوسنا حرام ؟ — Fatima (@HassoubahFatima) August 6, 2019

كل المبتعثات لازم يكون معهم محرم بس الواقع ان مافي احد معاهم، بس يسجل اسمه مرافق ويروح ويرجع وخلاص — م (@mlRr24) August 6, 2019

قانون إلغاء اشتراط مرافقة محرم للمبتعثة يخص البنت المبتعثة اللي تسعى تواصل طموحها وتبّني مستقبلها..بكاء وغضب بعض الشباب غير مفهوم إلا أذا كانوا يعتقدون أن المبتعثات راح ينحرفون هذا يشير إلى أمر واحد وهو البيئة والفكر اللي تربى عليه و يا ما هناك أنجازات تٌرفع الراس للسيدات سعوديات — عدنان | #Uncle ???????? (@Adnan8Mustafa) August 6, 2019

ويرى معارضو إلغاء الشرط، أن وجود المحرم يستند لنصوص شرعية، كما أن العائلات السعودية المحافظة ستمتنع عن إرسال بناتها للدراسة في الخارج إذا لم يكن معهن محرم من ذويهن، حيث تسود العادات والتقاليد ذات الجذور القبلية على القوانين المحلية وعادات وتقاليد العائلات السعودية المنفتحة.

ارجوا من الملحقية عدم الغاء هذا الشرط ولكن جعلة اختياري للمبتعثة لان بعض المبتعثات تريد ان يرافقها محرم لديها والبعض لا يرغبن لذلك يكون اختياري افضل من الالغاء https://t.co/NbHSW8pW8A — Khaled (@just_k_one) August 6, 2019

اذا ألغي شرط المحرم فسوف يلغي أبتعاث ثلاثة أثلاث المبتعثات اللواتي لا يرضين السفر بدون محرم والتكاليف المادية ليست أعظم وأهم من تطبيق الشرع وتعاليمه السمحه الذي حرم سفر المرأة بدون محرم . — Talal (@altalal23) August 6, 2019

هل إلغاء المحرم للابتعاث لإفساد المبتعثات ام لتوفير مايصرف للمحرم

اين سنكون من حديث الرسول محمد صل الله عليه وسلم وهو لاينطق عن الهوى

لايحل لإمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسافة يوم وليلة الا مع ذو محرم

( ومسافة يوم وليلة على الجمال ) — سعيد المساعد (@sug1374) August 6, 2019

ويستبق النقاش والجدل الدائر حول المحرم المرافق للمبتعثة، صدور القرار الذي يتفق وتوجه قادة الرياض بمنح النساء مزيدًا من الحقوق ومساواتهن بالرجال ورفع أي عقبات تواجه مشاركتهن في الحياة العامة بالبلاد.

وبدأت السعودية منذ العام 2005 بابتعاث آلاف الطلاب والطالبات سنويًا على نفقة الحكومة للدراسة في جامعات أمريكية وغربية وآسيوية مرموقة؛ بهدف الاستفادة منهم عند عودتهم للمملكة في تسلم إدارة الكثير من مناحي العمل والحياة.