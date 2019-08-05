أفنان الباتل تغضب مواطناتها السعوديات بحديثها عن تصريح السفر (فيديو)

شنت مدونات سعوديات من مختلف مناطق المملكة، الاثنين، هجوماً على نجمة إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي، أفنان الباتل، بعد حديثها المثير للجدل عن تصريح السفر الخاص بالنساء والذي ألغته الرياض قبل أيام.

وظهرت أفنان في مقطع فيديو وجد تداولاً لافتاً في مواقع التواصل الاجتماعي، لتقول إنها متمسكة بتصريح السفر من أهلها رغم صدور قرار يتيح للنساء في البلاد السفر دون قيود.

كما قالت الشابة السعودية التي سبق وأثارت الجدل في مناسبات أخرى بأحاديث حول قضايا عامة مختلفة، إن المرأة يجب أن تحصل على إذن أهلها قبل فعل أي شيء.

الله يرزقني صبر سواقها على تفاهتها ماني راحمه الا هو والا كلامها ماهو مأثر#افنان_الباتل_اخرسي pic.twitter.com/1FvIntoKX6 — ⌘ (@_37D93) August 5, 2019

ووجد حديث النجمة المولودة في عائلة ثرية، ردود فعل واسعة اتسمت في غالبيتها بانتقاد أفنان ودعوتها لعدم التدخل في قضية ظلت كثير من السعوديات يطالبن بها منذ عقود كي يتاح لهن التخلص من تسلط ذويهن الرجال.

#افنان_الباتل_اخرسي "لازم تحسين انك محتاجة احد" !!! ????

…….. الصمت احيانا مواكبة للقطيع وخوفا من التعبير عن الرأي: هو مخرج ٩

وعند تغير الظروف◀️

المخرج ١٠ : هو اظهار الرضا والدعم بصيغ مراوغة وفي كل الحالات: رضا التاجر و الزبون هو الهدف، و التوقيت والكلمة تفضحان! — همسه السنوسي ???????? #MbS (@hamssonosi) August 5, 2019

#افنان_الباتل_اخرسي

دعونا نتوقف عن التنمر وبلاش قصص انتِ برجوازية بعد أن كنتِ معدمة و طلعتي على اكتاف المتابعين بالاعلانات، وانت روجتي للتفاهة و عندك سيارات بالوان الفساتين وتناقزين من ديرة لديرة ولا تدرين وش يصير بالمجتمع !! لا يليق بنا هذا الكلام لابد أن (نرتقي) pic.twitter.com/mpurI56C1n — عبدالرحمن اللاحم (@allahim) August 5, 2019

وتقول منتقدات نجمة الإعلانات التجارية التي يتابعها الملايين، إنها لم تعاني مما عانته نساء المملكة اللاتي عشن في عوائل متسلطة، لذلك فهي لا تحس بمعاناتهن مع نظام الولاية الذي كان يشترط على المرأة الحصول على موافقة خطية من الأب أو الأخ أو الزوج أو الابن لاستخراج جواز سفر أو السفر.

#افنان_الباتل_اخرسي

افنان كلامك اللي يخصك ويخص البنات اللي عايشات في أمان وسلام مع أهلهم بسبب التوافق بينهم مايشمل كثير من البنات اللي يتعرضون للظلم والقهر بسبب تسلط اهلهم ..

ياليتك تحتفظين بهذا الكلام لنفسك بس !

لان حتى الفئه اللي تبين ترضينهم يشوفون ظهورك وحتى صوتك عوره ! — سعود (@is_i25) August 5, 2019

وتحت الوسم ”#افنان_الباتل_اخرسي“ في موقع ”تويتر“، كتب آلاف المغردين انتقادات لاذعة بحق نجمة ”السوشيال ميديا“ وبينهم رجال مناصرون لإلغاء تصريح السفر، بجانب وجود عدد أقل دافع عن أفنان.

#افنان_الباتل_اخرسي

كلامها ممتاز

"للعلم اني ماتبع ولا انشر لاي مشهور لكن كلامها عين الصواب" pic.twitter.com/wF1te4I2wD — عبدالرحمن الجهني (@Arabi1_) August 5, 2019

وتواجه نجمات الإعلانات في السعودية وباقي دول الخليج، انتقادات لاذعة على الدوام عند أحاديثهن في القضايا العامة، حيث يتهمهن المدونون في مواقع التواصل الاجتماعي بالسطحية وعدم معرفتهن بقضايا المجتمع مع انشغالهن بالترويج والإعلانات التجارية التي تدر عليهن مبالغ طائلة تجعلهن بعيدات عما تواجهه مواطناتهن من صعوبات في الحياة.

وعدلت السعودية قبل أيام، نظام وثائق السفر، وألغت شرط حصول النساء على موافقة ولي الأمر لاستخراج جواز سفر أو مغادرة المملكة في إسقاط لأهم بنود الولاية المفروضة على النساء.