التحالف يسقط طائرات حوثية مسيرة استهدفت مطارات مدنية

تمكنت القوات الجوية الملكية السعودية وقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، اليوم الثلاثاء، من اعتراض وإسقاط طائرات دون طيار أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه مطارات مدنية بالمملكة.

وأوضح العقيد المالكي، في بيان، نشرته وكالة ”واس“، أن الميليشيا الحوثية بدأت باستخدام أسلوب الهجوم المتزامن بأعمالها الإرهابية بعد أن قامت بتنفيذ هجومها ”الإرهابي“ على أحد المعسكرات الحكومية بالعاصمة المؤقتة عدن بتعاون وتنسيق وثيق مع تنظيم داعش.

وبيّن العقيد المالكي وحشية المحاولات الحوثية الإرهابية لاستهداف المطارات والمسافرين من مواطنين ومقيمين، وانتهاكها للقانون الدولي الإنساني، وأن هذه الجرائم تعد جرائم حرب.

وأكد المالكي استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيا لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.