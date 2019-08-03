واقعة درامية.. اعتداء بالرصاص في شارع بالسعودية يُثير الجدل (فيديو)

واقعة درامية.. اعتداء بالرصاص في شارع بالسعودية يُثير الجدل (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

تداول نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، مقطعًا مصورًا يظهر شخصًا يطلق الرصاص في وضح النهار على شخص آخر، في منطقة يُعتقد أنّها في ”خميس مشيط“ بمدينة عسير، وفقًا لبعض التغريدات.

الواقعة أثارت جدلًا واسعًا على موقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنها حدثت وسط شارع عام وأمام أعين المارة، لا سيما أن الشخص المزوّد بالسلاح أطلق عدة طلقات نارية تجاه الشاب، دون أي تدخل من المارة.

الحادثة بدأت عبر اشتباك بالأيدي في محاولة من شاب أعزل، يرتدي جلبابًا، انتزاع سلاح ناري كان بيد مطلق النار، قبل أن يلجأ إلى سيارة كانت تنتظر على جانب الطريق، حيث هرع سائقها خوفًا من إطلاق النار.

لكن هذه الأحداث المثيرة، والتي تقترب في تسلسلها إلى الحبكة الدرامية، أثارت استغراب المغردين، الذين انقسموا بين كون الواقعة عملية مطاردة أمنيّة بين شرطي يرتدي زيًا مدنيًا، وشاب من مروجي المخدرات انتهت بالقبض عليه.

غير أن عددًا كبيرًا منهم ذهب إلى أنّ الواقعة عملية سرقة ممنهجة للسيارة بالاتفاق بين الشخصين، مستدلين في ذلك بشواهد تضمنها الشجار، أولها أن السلاح ”مسدس صوت“، بالنظر إلى أن الطلقات التي تكررت ومن داخل السيارة لم تصب زجاجها.

غير أن تلك الفرضية لم تصمد أمام مقطع آخر ظهر فيه ما بدا أنه دم على ثوب واحد من أبطال المقطع.

كما لم تخلُ تعليقات البعض، والتي بدت في بعضها ساخرة، من اعتقاد أن الواقعة أحد برامج ”الكاميرا الخفية“، أو أنّ الغرض منها الحصول على مشاهدات عالية، باعتبار أن الحادثة غريبة من نوعها.

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