واقعة درامية.. اعتداء بالرصاص في شارع بالسعودية يُثير الجدل (فيديو)

تداول نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، مقطعًا مصورًا يظهر شخصًا يطلق الرصاص في وضح النهار على شخص آخر، في منطقة يُعتقد أنّها في ”خميس مشيط“ بمدينة عسير، وفقًا لبعض التغريدات.

حسب ما وصلني عن طريق الواتس ولا أدري عن مدى صحته أن المقطع في خميس مشيط مقابل محطة هيف عند مستشفى الحياة pic.twitter.com/6Ca7ROzj31 — عُطيل (@ifwyljt1) August 3, 2019

الواقعة أثارت جدلًا واسعًا على موقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنها حدثت وسط شارع عام وأمام أعين المارة، لا سيما أن الشخص المزوّد بالسلاح أطلق عدة طلقات نارية تجاه الشاب، دون أي تدخل من المارة.

الحادثة بدأت عبر اشتباك بالأيدي في محاولة من شاب أعزل، يرتدي جلبابًا، انتزاع سلاح ناري كان بيد مطلق النار، قبل أن يلجأ إلى سيارة كانت تنتظر على جانب الطريق، حيث هرع سائقها خوفًا من إطلاق النار.

واضح جداً انها سرقة مركبه ، لو تلاحظ انهم حاولوا في الهايلوكس لكن ما زبطت معهم رجعوا للسيارة الثانية و أول ما ركب على طول راح للمقود والثاني وكب جنبه وقفل الباب هذا دليل أنه ناوي يسرق على كل حال الطريقة هذي معروفه نفسها نفس اللي يصدمك من وراء — وليد العتيبي (@waleed871) August 2, 2019

لكن هذه الأحداث المثيرة، والتي تقترب في تسلسلها إلى الحبكة الدرامية، أثارت استغراب المغردين، الذين انقسموا بين كون الواقعة عملية مطاردة أمنيّة بين شرطي يرتدي زيًا مدنيًا، وشاب من مروجي المخدرات انتهت بالقبض عليه.

غير أن عددًا كبيرًا منهم ذهب إلى أنّ الواقعة عملية سرقة ممنهجة للسيارة بالاتفاق بين الشخصين، مستدلين في ذلك بشواهد تضمنها الشجار، أولها أن السلاح ”مسدس صوت“، بالنظر إلى أن الطلقات التي تكررت ومن داخل السيارة لم تصب زجاجها.

اعتقد ان هذا من المباحث ومتمكن من السلاح طلق ع رجله عشان مايذبحه. حتى ثقته في نفسه ماكانه مجرم

ولاهرب اساسا..

اعتقد الشخص اللي لابس ثوب راعي سوابق أو عليه قضيه ويبي يهرب.. — ﮼سلطان،الزهراني???????? (@Officialsul6an) August 3, 2019

غير أن تلك الفرضية لم تصمد أمام مقطع آخر ظهر فيه ما بدا أنه دم على ثوب واحد من أبطال المقطع.

بالنسبة للي يقول تمثيل

pic.twitter.com/wqBKo3gJ5K — Banderano ????????|#XJF (@Capitano_M14) August 3, 2019

كما لم تخلُ تعليقات البعض، والتي بدت في بعضها ساخرة، من اعتقاد أن الواقعة أحد برامج ”الكاميرا الخفية“، أو أنّ الغرض منها الحصول على مشاهدات عالية، باعتبار أن الحادثة غريبة من نوعها.