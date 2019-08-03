وكالة: السعودية تجاوبت مع طلب إنشاء مكتب لرعاية مصالح إيران

أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، اليوم السبت، أن السلطات السعودية تجاوبت مع طلب من طهران بإنشاء مكتب لرعاية المصالح الإيرانية في السفارة السويسرية بالمملكة.

وفي وقت متأخر أمس كشفت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن رئيس منظمة الحج والزيارة الإيراني علي رضا رشيديان، طلب من وزير الحج السعودي محمد صالح بن طاهر بنتن، خلال اجتماع في مكة المكرمة فتح قنصلية أو مكتب لرعاية المصالح الإيرانية بالمملكة بشكل دائم لاستئناف إرسال الإيرانيين إلى مناسك العمرة المتوقفة منذ عام 2015.

وقالت الوكالة إن وزير الحج السعودي محمد صالح بن طاهر بنتن، تعهد خلال اجتماعه برئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية علي رضا رشيديان، بأن يتابع شخصيًا مسألة إنشاء ممثلية للحكومة الإيرانية في السفارة السويسرية لرعاية مصالح طهران في المملكة“.

وحسب وكالة الأنباء الإيرانية ”إرنا“، أشار رشيديان بعد الاجتماع إلى ”التعاون الجيد فيما يتعلق بإصدار تأشيرات الدخول للحجاج الإيرانيين“.

وقال المسؤول الإيراني ”إن عملية إصدار التأشيرات بصورة إلكترونية لحجاج بلاده هذا العام قد شارفت على الانتهاء، ولا توجد أي مشكلة في هذا المجال“.