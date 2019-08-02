إيران تطلب من السعودية فتح مكتب دائم لها لمتابعة شؤون الحج والعمرة

طلب رئيس منظمة الحج والزيارة الإيراني ”علي رضا رشيديان“، من وزير الحج السعودي محمد صالح بن طاهر بنتن، فتح قنصلية أو مكتب للمصالح الإيرانية في المملكة بشكل دائم لغرض استئناف إرسال الإيرانيين إلى مناسك العمرة المتوقفة منذ عام 2015.

ونقلت الوكالة الرسمية الإيرانية في وقت متأخر من مساء الجمعة، أن ”رشيديان شدد خلال اجتماعه مع وزير الحج السعودي على ضرورة افتتاح قنصلية للجمهورية الإسلامية في المملكة لغرض استئناف إرسال الإيرانيين إلى أداء مناسك العمرة“.

وقال رشيديان إن ”أحد شروطنا هو الحفاظ على كرامة وأمن الحجاج الإيرانيين لأداء مناسك العمرة“، مضيفاً أن ”الخطوة الأولى هي إنشاء قنصلية أو إنشاء مكتب للمصالح الإيرانية في المملكة العربية السعودية.“

وطالب رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية الوزير محمد بن صالح بن طاهر بنتن بضرورة اتخاذ إجراءات فعالة لمواصلة ما أسماه بـ“تعويض ضحايا شهداء منى والمسجد الحرام من الحجاج الإيرانيين التي وقعت في 24 من سبتمبر عام 2015″ على حد تعبيره.

ووفقًا لوكالة مهر للأنباء، قال علي رضا رشيديان خلال اللقاء، إن ”هناك تعاونا جيدا في إصدار تأشيرات الكترونية للحجاج الإيرانيين من قبل السلطات السعودية، ولقد اكتملت أعمال إصدار التأشيرات الآن، ولا توجد هناك مشكلة خاصة في هذا المجال“.