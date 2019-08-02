الأميرة ريما بنت بندر تعلق على إسقاط أهم بنود الولاية على المرأة السعودية

الأميرة ريما بنت بندر تعلق على إسقاط أهم بنود الولاية على المرأة السعودية

المصدر: فريق التحرير

علقت الأميرة السعودية ريما بنت بندر، سفيرة الرياض لدى واشنطن اليوم الجمعة، عبر تغريدات بحسابها في موقع التواصل الاجتماعي تيوتر، على قرار المملكة السماح للنساء، باستصدار جوازات سفر ومغادرة البلاد دون إذن من أولياء أمورهن، ما يعني فعليًا إسقاط أحد أهم بنود الولاية على المرأة.

وأقرت السلطات السعودية أمس الخميس، تعديلًا على نظام وثائق السفر القديم، يشمل رفع القيود المفروضة على سفر النساء، التي شكلت المحور الرئيس للولاية المفروضة عليهن، وكن يطالبن بإسقاطها منذ سنين.

وقالت الأميرة ريما: ”أنا مسرورة للتأكيد على أن المملكة العربية السعودية ستقوم بإدخال تعديلات على قوانين العمل والقوانين المدنية التي تهدف إلى رفع مكانة المرأة السعودية في مجتمعنا، بما في ذلك منحها الحق في التقدم بطلب للحصول على جوازات سفر والسفر بشكل مستقل“.

وأضافت: ”السماح بترشيح المرأة في  مجلس الشورى إلى إصدار رخصة القيادة للمرأة، أثبتت قيادتنا التزامها القاطع بالمساواة بين الجنسين“.

وتابعت: ”المشاركة المتساوية للمرأة والرجل في مجتمعنا، إنه نهج شمولي للمساواة بين الجنسين من شأنه أن يخلق بلا شك تغييرًا حقيقيًا للمرأة السعودية“.

 

واختتمت تغريداتها قائلة: ”لعبت النساء دائمًا دورًا أساسيًا في تنمية بلدنا، وسوف يواصلن القيام بذلك على قدم المساواة مع نظرائهن من الرجال“.

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