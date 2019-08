الأميرة ريما بنت بندر تعلق على إسقاط أهم بنود الولاية على المرأة السعودية

علقت الأميرة السعودية ريما بنت بندر، سفيرة الرياض لدى واشنطن اليوم الجمعة، عبر تغريدات بحسابها في موقع التواصل الاجتماعي تيوتر، على قرار المملكة السماح للنساء، باستصدار جوازات سفر ومغادرة البلاد دون إذن من أولياء أمورهن، ما يعني فعليًا إسقاط أحد أهم بنود الولاية على المرأة.

وأقرت السلطات السعودية أمس الخميس، تعديلًا على نظام وثائق السفر القديم، يشمل رفع القيود المفروضة على سفر النساء، التي شكلت المحور الرئيس للولاية المفروضة عليهن، وكن يطالبن بإسقاطها منذ سنين.

وقالت الأميرة ريما: ”أنا مسرورة للتأكيد على أن المملكة العربية السعودية ستقوم بإدخال تعديلات على قوانين العمل والقوانين المدنية التي تهدف إلى رفع مكانة المرأة السعودية في مجتمعنا، بما في ذلك منحها الحق في التقدم بطلب للحصول على جوازات سفر والسفر بشكل مستقل“.

I am elated to confirm that KSA will be enacting amendments to its labor and civil laws that are designed to elevate the status of Saudi women within our society, including granting them the right to apply for passports and travel independently. 1/4 — Reema Bandar Al-Saud (@rbalsaud) August 2, 2019

وأضافت: ”السماح بترشيح المرأة في مجلس الشورى إلى إصدار رخصة القيادة للمرأة، أثبتت قيادتنا التزامها القاطع بالمساواة بين الجنسين“.

These developments have been a long time coming. From the inclusion of women in the consultative council to issuing driving licenses to women, our leadership has proved its unequivocal commitment to gender equality. 2/4 — Reema Bandar Al-Saud (@rbalsaud) August 2, 2019

وتابعت: ”المشاركة المتساوية للمرأة والرجل في مجتمعنا، إنه نهج شمولي للمساواة بين الجنسين من شأنه أن يخلق بلا شك تغييرًا حقيقيًا للمرأة السعودية“.

These new regulations are history in the making. They call for the equal engagement of women and men in our society. It is a holistic approach to gender equality that will unquestionably create real change for Saudi women. 3/4 — Reema Bandar Al-Saud (@rbalsaud) August 2, 2019

واختتمت تغريداتها قائلة: ”لعبت النساء دائمًا دورًا أساسيًا في تنمية بلدنا، وسوف يواصلن القيام بذلك على قدم المساواة مع نظرائهن من الرجال“.