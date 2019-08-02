استقبلوا بالورود.. حجاج قطريون يصلون السعودية (صور)

أفادت وسائل إعلام سعودية، ومدونون في مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الجمعة، بأن عددًا من الحجاج القطريين وصلوا إلى المملكة لأداء مناسك الحج رغم القيود المفروضة على أدائهم للفريضة.

وأظهرت صور متداولة في موقع ”تويتر“، نشرتها وسائل الإعلام المحلية أيضًا، عددًا من الحجاج بالفعل يرتدون ملابس ”الإحرام“ البيضاء، وقيل إنها في مطار الملك عبدالعزيز بمدينة جدة.

وذكرت صحيفة ”سبق“ المحلية، أن حجاجًا قطريين وصلوا المملكة بالفعل، ونشر كثير من المغردين السعوديين في موقع ”تويتر“ أنباء مماثلة مرفقة بصور لحجاج بينهم أطفال.

• وصول الحجاج القطريين يسعدنا ويغضب تنظيم الحمدين . • مرحبا بهم بين أهلهم وإخوانهم وفي بلدهم الثاني. • نتمى لهم حجًا مبرورًا وسيعًا مشكورًا . #مرحبا_حجاج_قطر pic.twitter.com/kIjTiXFQZy — #فهد ديباجي (@fahddeepaji1) August 1, 2019

ولم يرد أي تعليق رسمي سعودي حتى الآن، فيما لا تعرف الوجهات التي قدم منها الحجاج القطريون وعددهم.

وسمحت السعودية للحجاج والمعتمرين القطريين بالقدوم إلى أراضيها، مشترطةً أن يسافروا عبر أي خطوط جوية باستثناء شركة الخطوط القطرية، إذ تقاطع الرياض منذ منتصف العام 2017 قطر على كافة المستويات.

وخصصت السعودية عدة روابط إلكترونية؛ كي يسجل فيها الحجاج والمعتمرون القادمون من قطر؛ من أجل حجز أماكن إقامتهم، والتعاقد على الخدمات التي يرغبونها، لكن الدوحة حجبت كل تلك الروابط.

وتقول السعودية: إنها وجهت الدعوة للمسؤولين عن شؤون الحج في قطر هذا العام، كغيرهم من المسؤولين في الدول الإسلامية، للقدوم إلى المملكة لترتيب قدوم الحجاج القطريين، وعُقد الاجتماع معهم في فبراير/شباط الماضي، وبُحثت كافة الأمور المتعلقة بتنظيم قدوم الحجاج والمقيمين من قطر لأداء مناسك الحج، لكن الوفد القطري غادر دون أن يوقع على اتفاقية الحج، وبالتالي لم تمنح السلطات القطرية الفرصة لشركات الحج القطرية للقدوم للاتفاق مع مقدمي خدمات الحجاج في المملكة.