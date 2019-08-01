احتفاء واسع في السعودية بإسقاط أحد أهم بنود الولاية على المرأة

احتفى عدد كبير من السعوديين، يتقدمهم نخب تمثّل مختلف شرائح المجتمع، اليوم الخميس، بقرار رسمي يتيح لنساء المملكة استخراج جوازات سفر ومغادرة البلاد دون اشتراط موافقة أولياء أمورهن الرجال، كما كان معمولًا به في السابق.

وفور نشر التعديلات الجديدة في نظام وثائق السفر في وسائل الإعلام المحلية، تسابق السعوديون للتعبير عن الفرح بالقرار على الرغم من أن صدوره بشكل مفصل في الجريدة الرسمية سيحتاج يومين.

وتحولت مواقع التواصل الاجتماعي، لساحة احتفال افتراضية واسعة، إذ ضمّت الآلاف من النساء والرجال الذين أنهى القرار الجديد سنين طويلة من مطالبهم التي تمحورت حول السماح للنساء بالسفر دون قيود.

وتحت الوسم ”#لا ولاية على سفرالمرأة“، في موقع ”تويتر“ الذي يستقطب ملايين السعوديين، ازدحمت التغريدات التي تشيد بالقرار وبولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي يُنسب له المسار الإصلاحي والانفتاحي الذي تسير فيه المملكة منذ نحو ثلاث سنوات.

واختارت كثير من السعوديات التعليق على القرار بكلمة ”أخيرًا“، إذ شكّل مطلب إسقاط الولاية التي تعني عمليًا فرض قيود على سفر المرأة، عنوانًا لحملات نسائية كثيرة بعضها تجاوز العامين بشكل متواصل.

وقالت الناشطة النسائية والكاتبة همسه السنوسي، في تعليق على القرار: ”تفرحوا من غيري ياقليلين الخاتمة، والبشارة تجيني من أهل الإمارات قبلكم، ألف مبروك لبناتنا #لا ولايةعلى سفرالمرأة ولا عزاء لكل من عارض ذلك حماية لمصالحه وتسلطه من قلبي فرحت لحالات كثير اعرفها تعاني قهر بسبب هذا الموضوع اللهم أحفظ سلمان الحزم ومحمد العزم بحفظك وعزهم ياعزيز“.

وكتبت الناشطة السعودية مناهل العتيبي، وهي واحدة من أشهر المطالبات بإسقاط الولاية، عقب صدور القرار ”بمثل هذه القرارات وأمام العالم بأجمعة نغني ونتباهى . #لاولايةعلىسفرالمرأة“.

بمثل هذه القرارات وأمام العالم بأجمعة نغني ونتباهى . #لا_ولاية_على_سفر_المرأة pic.twitter.com/Hxpw0L4DPf — مناهل العتيبي (@1994_thefreedom) August 1, 2019

ونشر الكاتب والباحث السعودي المعروف، عبدالله الغذامي، تغريدة زوجته التي كانت تحتفي بالقرار أيضًا، وكتب معلقًا: ”ترى هذي أم غادة تحتفل بخلاصها من سلطتي“.

ترى هذي أم غادة تحتفل بخلاصها من سلطتي https://t.co/SI7WK4y3Q0 — عبدالله الغذامي (@ghathami) August 1, 2019

وقال الباحث والناقد الفني السعودي، محمد سلامة، في تعليق على القرار: ”إن قرار #لاولايةعلى سفرالمرأة ومايرافقه من حزمة قرارات متعلقة لهي خطوة تاريخية بمعنى الكلمة وانتصار كبير وتمكين غير مسبوق للمرأة السعودية… شكراً لمجدد هذا العصر وبطله شكراً لمن يقفز بالمراحل ولا يعترف بالحواجز.. شكراً لمن أثبت أن أقواله أفعال.. شكراً #محمد بن سلمان“.

إن قرار #لا_ولاية_على_سفر_المرأة ومايرافقه من حزمة قرارات متعلقة لهي خطوة تاريخية بمعنى الكلمة وانتصار كبير وتمكين غير مسبوق للمرأة السعودية…

شكراً لمجدد هذا العصر .. وبطله

شكراً لمن لمن يقفز بالمراحل ولا يعترف بالحواجز..

شكراً لمن أثبت أن أقواله أفعال..

شكراً #محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/5YNp5uMib4 — محمد سلامة (@mmmsssalama) August 1, 2019

وعلّق المحامي السعودي البارز، عبدالرحمن اللاحم، على القرار بالقول: ”الدولة أصدرت قرارها لما تراه مصلحة، ويفترض أن تطوى الصفحة تمامًا بكل ما فيها من سجالات.. ولا يليق أن تستغل القرارات لصراعات ايدلوجية وتصفية حسابات ونبش الماضي“.

الدولة أصدرت قرارها لما تراه مصلحة ، و يفترض أن تطوى الصفحة تماماً بكل مافيها من سجالات .. ولا يليق أن تستغل القرارات لصراعات ايدلوجية وتصفية حسابات ونبش الماضي .. #لا_ولايه_علي_سفر_المراه — عبدالرحمن اللاحم (@allahim) August 1, 2019

ويتيح القرار الجديد للنساء اللاتي تجاوزن سن الـ 21 عامًا، استخراج جوازات سفر ومغادرة البلاد دون شرط الحصول على ولي الأمر الذي قد يكون الزوج أو الأب أو الأخ أو حتى الابن.