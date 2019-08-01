سفير السعودية في اليمن: ميليشيا الحوثي لا تختلف عن داعش والقاعدة

قال محمد آل جابر سفير المملكة العربية السعودية في اليمن، اليوم الخميس، إن ”الاستهداف المتزامن من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لأمن واستقرار العاصمة عدن، مؤشر قوي على توحد أهدافها مع أخواتها الإرهابية“.

وأوضح أن ذلك المؤشر يدل على ”توحد أهدافها مع أخواتها الإرهابية داعش وتنظيم القاعدة التي تستحل الدماء ولا تعترف بالدولة ولا بالقوانين ولا بحرمة الإنسان“.

الاستهداف المتزامن من قبل الميليشا الحوثية الإرهابية المدعومة من ايران لأمن واستقرار العاصمة عدن مؤشر قوي لتوحد أهدافها مع أخواتها الإرهابيه داعش وتنظيم القاعدة التي تستحل الدماء ولا تعترف بالدولة ولا بالقوانين ولا بحرمة الانسان. — محمد ال جابر (@mohdsalj) August 1, 2019

جاء ذلك في أعقاب استهداف ميليشيات الحوثي عرضًا عسكريًا أقيم في معسكر ”الجلاء“، صباح اليوم، أسفر عن مقتل 40 عنصرًا أمنيًا، في حصيلة أولية، بينهم العميد منير اليافعي ”أبو اليمامة“، قائد لواء الدعم والمساندة بقوات ”الحزام الأمني“ في عدن.

وأوردت قناة ”المسيرة“ عبر ”تويتر“ تبني الحوثيين للهجوم، قائلة: ”نفذ سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية عملية مشتركة على معسكر الجلاء“.

وذكرت أنه ”تم استهداف العرض العسكري بطائرة قاصف – 2K، وصاروخ بالستي متوسط المدى لم يكشف عنه حتى الآن“.