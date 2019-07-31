أردوغان يجري اتصالًا هاتفيًا مع العاهل السعودي

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا مع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز.‎

وتشهد العلاقات السعودية التركية توترًا صامتًا، تصاعد بعد حادثة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول، حيث اتهم سعوديون نظام أردوغان بتسييس القضية، والسعي إلى استغلالها لضرب صورة المملكة.

وينفي المسؤولون الأتراك تلك الاتهامات.

وقالت وكالة الأناضول التركية، ووكالة الأنباء السعودية الرسمية إن“أردوغان قدم خلال الاتصال العزاء للملك سلمان في وفاة شقيقه الأمير بندر بن عبد العزيز“.

وأضافت الوكالة التركية أن أردوغان“بحث مع العاهل السعودي خلال الاتصال الهاتفي العلاقات بين البلدين، وتبادلا الأفكار حول التطورات الإقليمية“.

وقبل هذا الاتصال هاتف أردوغان الملك سلمان الشهر الماضي لتهنئته بعيد الفطر المبارك.

ويرى محللون في الاتصالين“محاولة، على ما يبدو، لاحتواء التوتر بعد فشل المساعي التركية ضد المملكة، وتزايد قلق أنقرة من انعكاسات اقتصادية محتملة جراء الموقف من الرياض“.