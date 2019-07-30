الباحثة السعودية نوف الغامدي تقاضي قنوات موالية لقطر استخدمت صورها في خبر اعتقال‎

بدأت الباحثة الاقتصادية السعودية المعروفة، نوف عبدالعزيز الغامدي، بإجراءات قضائية ضد قنوات تلفزيونية موالية لقطر استخدمت صورها الشخصية في خبر يتحدث عن توقيف شابة سعودية تحمل الاسم ذاته.

وقالت الباحثة والكاتبة الغامدي في تغريدات على حسابها بموقع ”تويتر“ ”بعد عام من نشر #قناة_الجزيرة أخبار مُضللة بأنني معتقلة من قبل السلطات، تعود هذه الفترة قنوات موالية لها بنشر مقاطع فيديو مُشينة استخدمت فيها صور مختلفة لي واتهمتني فيها بشكل مضلل كاذب بأنني مازلت مُعتقلة وأتعرض للتعذيب وحالتي الصحية متدهورة!“.

وأضافت ”لقد بدأت الإجراءات لإضافتها لـ ملف القضية السابقة واتخاذ كافة الإجراءات القضائية والحقوقية ضد هذه القنوات المغرضة والتي تستهدف تشويه صورة المملكة ومواطنيها..“.

بعد عام من نشر #قناة_الجزيرة أخبار مُضللة بأنني معتقلة من قبل السلطات، تعود هذه الفترة قنوات موالية لها بنشر مقاطع فيديو مُشينة استخدمت فيها صور مختلفة لي وأتهمتني فيها بشكل مضلل كاذب بأنني مازلت مُعتقلة وأتعرض للتعذيب وحالتي الصحية متدهورة! #السعودية https://t.co/10cwD6yKvS pic.twitter.com/c5jVRHHrqD — Nouf A. AlGhamdi نوف الغامدي (@consultant_nouf) July 30, 2019

ولقد بدأت الإجراءات لإضافتها لـ ملف القضية السابقة واتخاذ كافة الإجراءات القضائية والحقوقية ضد هذه القنوات المغرضة والتي تستهدف تشوية صورة المملكة ومواطنية، وسأتسلح في مواجهتي ضد تلك القنوات الكاذبة وفضحها بديني أولاً ثم بوطني ثم بولاة أمري وسيظل هذا الوطن فوق الجميع #السعودية — Nouf A. AlGhamdi نوف الغامدي (@consultant_nouf) July 30, 2019

كما نقلت صحيفة ”سبق“ المحلية، عن الغامدي قولها إنها قامت ”برفع بلاغ جديد للنائب العام لاتخاذ كافة الإجراءات النظامية والقانونية وتصعيد الموضوع أمام الجهات القضائية والحقوقية، فهذه القنوات بُنيت على باطل، وما بني على باطل فهو باطل، .. أنا أدافع عن تاريخي الاجتماعي والمهني الذي بنيته على مدار السنين بجهدي ودعم وطني“.

وكانت صورة الغامدي المعروفة في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية، بما فيها محطات التلفزة التي تظهر فيها الباحثة السعودية للحديث عن قضايا الاقتصاد، قد استخدمتها عدة وسائل إعلام على أنها لشابة تحمل الاسم ذاته، وسط مزاعم بتوقيف تلك الشابة.

وانضمت قناة تحمل اسم ”الخليج“ مؤخراً، لوسائل الإعلام تلك، وأرفقت صورة الباحثة الاقتصادية السعودية مع تقاريرها المتلفزة عن ناشطة تقول إنها تدعى ”نوف عبدالعزيز“ ومعتقلة في ظروف سيئة بالمملكة.

ولم يتسن لـ ”إرم نيوز“ التحقق من صحة التقارير الإعلامية التي تتحدث عن توقيف شابة تحمل الاسم ذاته للباحثة الغامدي.