وفاة الإعلامي السعودي عبدالرحمن الشبيلي بعد حادث سير في باريس (فيديو وصور)

وفاة الإعلامي السعودي عبدالرحمن الشبيلي بعد حادث سير في باريس (فيديو وصور)

المصدر: فريق التحرير

توفي، اليوم الثلاثاء، الإعلامي السعودي وعضو مجلس الشورى السابق  عبدالرحمن الشبيلي بعد تعرضه لحادث عرضي وسقوطه من شرفة منزله في باريس منذ أيام، حيث تعرض لإصابة وُصفت بالحرجة، ونُقل عبر الإخلاء إلى العاصمة السعودية الرياض، بحسب ما ذكرته جريدة الرياض.

ونعى المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعلام الشبيلي، الذي وصفه بأنه كان ”رائدًا ومطورًا للتلفزيون السعودي، ومؤرِّخًا للصحافة الوطنية، وأفنى عمره في أداء رسالته، وخدم وطنه وقيادته بتفانٍ وإخلاصٍ“.

ووُلد الشبيلي في القصيم العام 1944، وساهم بتأسيس إذاعة الرياض وتلفزيون الرياض، كما قدم العديد من البرامج التلفزيونية، وله العديد من المقالات و الكتب المنشورة.

وحصل على شهادة الدكتوراة في الإعلام من جامعة أوهايو العام 1971، وعمل عضوًا بمجلس الشورى في السعودية مدة 8 سنوات، وحتى رحيله كان عضوًا في المجلس الأعلى للإعلام.

وتقلد الشبيلي وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى، ويعد من رواد الإعلام في المملكة العربية السعودية، وهو أول سعودي يحصل على شهادة الدكتوراة في الإعلام.

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