وفاة الإعلامي السعودي عبدالرحمن الشبيلي بعد حادث سير في باريس (فيديو وصور)

توفي، اليوم الثلاثاء، الإعلامي السعودي وعضو مجلس الشورى السابق عبدالرحمن الشبيلي بعد تعرضه لحادث عرضي وسقوطه من شرفة منزله في باريس منذ أيام، حيث تعرض لإصابة وُصفت بالحرجة، ونُقل عبر الإخلاء إلى العاصمة السعودية الرياض، بحسب ما ذكرته جريدة الرياض.

ونعى المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعلام الشبيلي، الذي وصفه بأنه كان ”رائدًا ومطورًا للتلفزيون السعودي، ومؤرِّخًا للصحافة الوطنية، وأفنى عمره في أداء رسالته، وخدم وطنه وقيادته بتفانٍ وإخلاصٍ“.

سعادة الدكتور /#عبدالرحمن_الشبيلي_أبوطلال

حامل وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى،

شافاه الله وعافاه وكشف عنه الضر

و أرجعه لأرض الوطن معافى ، آمين pic.twitter.com/j5sN4UN6Np — ابن ماضي (@AmrAlmadhi) July 28, 2019

ووُلد الشبيلي في القصيم العام 1944، وساهم بتأسيس إذاعة الرياض وتلفزيون الرياض، كما قدم العديد من البرامج التلفزيونية، وله العديد من المقالات و الكتب المنشورة.

وحصل على شهادة الدكتوراة في الإعلام من جامعة أوهايو العام 1971، وعمل عضوًا بمجلس الشورى في السعودية مدة 8 سنوات، وحتى رحيله كان عضوًا في المجلس الأعلى للإعلام.

كتاب #مشيناها للدكتور #عبدالرحمن_الشبيلي اخر ماقدمه الراحل الكبير يسرد فيه حكايات منذ الصغر كانت عالقه في ذهنه واستهل كتابه بقصيده ابو العلاء المعري : مشيناها خُطى كتبت علينا

ومن كُتبت عليه خُطى مشاها

ومن كانت منيته بأرض

فليس يموتُ في أرض سواها رحمة الله عليه pic.twitter.com/JfWy9CeTe9 — حسن النجمي (@NajmiHasan) July 30, 2019

وتقلد الشبيلي وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى، ويعد من رواد الإعلام في المملكة العربية السعودية، وهو أول سعودي يحصل على شهادة الدكتوراة في الإعلام.