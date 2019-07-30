سعودية تستنجد بالدفاع المدني للصعود إلى شقتها

لجأت سيدة سعودية في الـ 60 من عمرها إلى الدفاع المدني في مدينة جدة الساحلية على البحر الأحمر؛ لمساعدتها في دخول منزلها الذي تعجز عن الوصول إليه بمفردها أو بمساعدة عائلتها فقط، لكون وزنها يبلغ 170 كيلو غرامًا.

وقال المركز الوطني لطلب المساعدة التابع لوزارة الداخلية إن ذوي المسنة اتصلوا بهم وأبلغوهم أنهم بحاجة للمساعدة في الوصول لشقتهم في حي المروة بمدينة جدة، غربي المملكة، إذ يتعذر عليهم بمفردهم الصعود بها لكونها مريضة بالسمنة.

وأوضح القائمون على المركز أنهم تمكنوا من مساعدة السيدة السعودية عبر الدفاع المدني، وإيصالها لمنزلها دون ذكر رقم الطابق الذي تسكن فيه.

ويلجأ من يعانون من السمنة المفرطة للمركز الوطني للعمليات الأمنية عبر الاتصال على رقمه المميز 911، وطلب المساعدة عند الحاجة للخروج من المنزل والعودة إليه.

وتسجل السعودية نسبًا مرتفعة من السمنة والأمراض الناجمة عنها، سيما بين النساء، فيما تتنوع أسباب انتشار ذلك الوباء كما يسميه بعض المختصين، وبينها مظاهر الحياة الحديثة التي توفر الراحة في التنقل والعمل، بجانب الأغذية الحديثة ذات السعرات الحرارية العالية جدًا، وقلة ممارسة الرياضة.