حريق يشب في سكن حجاج قطاع غزة بالسعودية (صور)

شب حريق ، صباح الثلاثاء، في فندق ”جوهرة السعد“ الذي يقيم فيه بعض أفراد بعثة حجاج قطاع غزة للمملكة العربية السعودية، ما أدى إلى إخلاء المبنى.

وهرعت قوات الدفاع المدني وسيطرت على الحريق واطمأنت على الحجاج وسلامتهم، بحسب ما أفاد به بعضهم من داخل الأراضي السعودية.

جلّ الحجاج بخير ولم يصابوا بأذى..

وكيل وزارة الأوقاف في غزة حسام أبو الرب: نشوب حريق داخل أحد الفنادق في مكة المكرمة كان يتواجد به حجاج من قطاع غزة ؛ نتيجة خلل كهربائي.

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وذكرت تقارير محلية أن الحريق شب في غرفة الكهرباء بفندق ”جوهرة السعد“، ما أدى لانتشار دخان كثيف في الطابق الأرضي ما اضطر إدارة الفندق إلى إخلاء الحجاج.

وطمأنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ذوي حجاج المحافظات الجنوبية بأنهم بخير، بعد نشوب الحريق.

حريق يندلع بفندق يقيم فيه #حجاج من غزة .. والدفاع المدني السعودي يعلن أنه تم اجلاء المبنى واخماد الحريق#حجاج_بيت_الله pic.twitter.com/YnnT5V0OYz — النجاح الإخباري – Al Najah News (@NewsNajah) July 30, 2019

وأوضح وكيل الوزارة حسام أبو الرب، في تصريح صحفي، أنه لم يصب أي حاج بأي مكروه في الحريق الذي شب نتيجة ماس كهربائي، حيث سيطر الدفاع المدني السعودي على الحريق، وأعطى الضوء الأخضر لعودة الحجاج إلى الفندق، وممارسة حياتهم الطبيعية، متمنيًا السلامة لجميع حجاجنا.

ولم تفوت بعض الحسابات هذا الحادث دون توجيه إساءات مبطنة للمملكة.