حريق يشب في سكن حجاج قطاع غزة بالسعودية (صور)

حريق يشب في سكن حجاج قطاع غزة بالسعودية (صور)

المصدر: رام الله - إرم نيوز

شب حريق ، صباح الثلاثاء، في فندق ”جوهرة السعد“ الذي يقيم فيه بعض أفراد بعثة حجاج قطاع غزة للمملكة العربية السعودية، ما أدى إلى إخلاء المبنى.

وهرعت قوات الدفاع المدني وسيطرت على الحريق واطمأنت على الحجاج وسلامتهم، بحسب ما أفاد به بعضهم من داخل الأراضي السعودية.

وذكرت تقارير محلية أن الحريق شب في غرفة الكهرباء بفندق ”جوهرة السعد“، ما أدى لانتشار دخان كثيف في الطابق الأرضي ما اضطر إدارة الفندق إلى إخلاء الحجاج.

وطمأنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ذوي حجاج المحافظات الجنوبية بأنهم بخير، بعد نشوب الحريق.

وأوضح وكيل الوزارة حسام أبو الرب، في تصريح صحفي، أنه لم يصب أي حاج بأي مكروه في الحريق الذي شب نتيجة ماس كهربائي، حيث سيطر الدفاع المدني السعودي على الحريق، وأعطى الضوء الأخضر لعودة الحجاج إلى الفندق، وممارسة حياتهم الطبيعية، متمنيًا السلامة لجميع حجاجنا.

ولم تفوت بعض الحسابات هذا الحادث دون توجيه إساءات مبطنة للمملكة.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
تاريخ النشر
تاريخ التحديث