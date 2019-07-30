الشرطة السعودية تضبط مواطناً تورط بحرق أحد مساجد سكاكا (فيديو)‎

أعلنت الشرطة السعودية، القبض على مواطن أربعيني تورط بإشعال النار بأحد مساجد مدينة سكاكا التابعة لمنطقة الجوف في حادثة نادرة ومازالت مجهولة الدوافع.

وقالت شرطة منطقة الجوف في بيان لها، إن المتهم مواطن سعودي أربعيني العمر، وقد تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، مشيرةً لكون الحريق نتج عنه تلفيات محدودة.

وكان رجل يرتدي زياً سعودياً تقليدياً، قد ظهر يوم السبت الماضي في كاميرات مراقبة بأحد مساجد سكاكا، وهو يضرم النار في جزء من سجاد المسجد قبل أن يغادر.

وأثارت الحادثة ردود فعل غاضبة في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، ومطالب بالقبض على الفاعل ومحاسبته.