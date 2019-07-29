بالفيديو.. أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر يبكي والده الراحل في المقبرة

فقد أمير منطقة الرياض، فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، السيطرة على مشاعره، وأجهش بالبكاء خلال دفن جثمان والده مساء اليوم الإثنين في مكة المكرمة.

وكان الأمير فيصل يدعو لوالده بينما يؤمن خلفه عدد كبير من الأمراء الحاضرين لمراسم التشييع والدفن، عندما بدأ بالبكاء على رحيل والده خلال وقوفه بجانبه قبره الذي دفن فيه للتو.

ووجد الفيديو تداولًا لافتًا بمواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، وأثار مشاعر تعاطف وحزن ومواساة مع الأمير فيصل وباقي أبناء الأمير بندر، الذي رحل أمس الأحد عن عمر قارب المئة عام.

وأقيمت صلاة الجنازة على جثمان الراحل في الحرم المكي الشريف، بينما حضر كبار أمراء الأسرة الحاكمة، يتقدمهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لمراسم التشييع.