بالفيديو.. تشييع مهيب للأمير بندر بن عبدالعزيز بحضور بعض أمراء السعودية

بالفيديو.. تشييع مهيب للأمير بندر بن عبدالعزيز بحضور بعض أمراء السعودية

المصدر: قحطان العبوش – إرم نيوز

شارك أمراء من الأسرة الحاكمة في السعودية، يتقدمهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ومسؤولون كبار في البلاد، مساء اليوم الإثنين، بتشييع جثمان الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود.

وأدى المشاركون وبينهم أبناء الراحل، يتقدمهم أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، صلاة الجنازة على جثمان الأمير في الحرم المكي الشريف.

 

وقطع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز إجازته السنوية التي كان يقضيها في مدينة ”نيوم“ التابعة لمنطقة تبوك، ووصل مدينة جدة القريبة من مكة المكرمة، فيما يبدو أنه يستهدف حضور جزء من مراسم التشييع والدفن.

وسيقام عزاء الأمير بندر في قصره بمدينة الرياض بدءًا من يوم غدٍ الثلاثاء.

وتوفي الأمير بندر، أمس الأحد، عن عمر قارب المائة عام، تاركًا خلفه سبعة من أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود على قيد الحياة، وقد كان أكبرهم.

وعاش الأمير الراحل حياته بعيدًا عن المناصب الرسمية، فيما يشغل عدد من أبنائه مناصب رفيعة في البلاد، بينهم وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر.

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