بعد وفاة أكبر أبناء ”المؤسس“ الأحياء.. من هو الأمير الراحل بندر بن عبدالعزيز آل سعود؟

توفي بعد ظهر اليوم الأحد، الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود، عن عمر ناهز الـ94 عامًا، عاصر خلالها كل مراحل توحيد والده لأراضي المملكة العربية السعودية بحدودها الحالية.

والأمير الراحل؛ هو بندر بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل بن تركي بن عبدالله، ووالدته هي الأميرة بزة الثني.

والراحل أخ غير شقيق للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وكان قبيل وفاته أكبر أبناء الملك المؤسس الذين ظلوا على قيد الحياة.

ويحتل الأمير الراحل، الترتيب رقم 11 بين أخوته الذكور وعددهم 36 ابنًا للملك عبدالعزيز، فارق أغلبهم الحياة.

وللأمير الراحل شقيق واحد من والدته، هو الأمير فواز، وله ثلاث زوجات هن الأميرة وسمية بنت عبدالرحمن بن محمد ابن معمر الـتميمي، والأميرة منيرة بنت محمد آل مجرور الجبور السبيعي، والأميرة العنود بنت مهنا بن عبد الرحمن آل مهنا.

ولم يتقلد الأمير بندر أي منصب رسمي في الدولة منذ تأسيسها، وحتى هيئة البيعة التي يمثل فيها كل أبناء الملك المؤسس أو أحفاده، اختار ابنه الأمير فيصل ليمثله فيها.

ووفقًا لتقارير محلية، للأمير الراحل 23 ابنًا وابنة وأكثر من مئة حفيد وحفيدة.

وينتمي لعائلة الحكم في السعودية، عدة فروع، ويقدر عدد الأمراء والأميرات بالآلاف، في حين لا يعرف منهم على مستوى المملكة وخارجها إلا من يتقلدون مناصب رسمية أو يحققون شهرة خاصة مثل رجل الأعمال البارز الوليد بن طلال.