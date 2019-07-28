وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود

وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود

المصدر: إرم نيوز

نعى أمراء من الأسرة الحاكمة في السعودية، يوم الأحد، الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود، الأخ غير الشقيق للملك سلمان بن عبدالعزيز.

والأمير بندر من مواليد عام 1923، وهو أكبر أبناء الملك عبدالعزيز الذين ظلوا على قيد الحياة قبل أن يعلن عن وفاته اليوم.

وكتب الأمير سطام بن خالد آل سعود على ”تويتر“: ”انا لله وأنا اليه راجعون رحم الله سيدي ووالدي الأمير بندر بن عبدالعزيز .. اللَّهُمَّ أبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وأدخله الفردوس الاعلى من الجنة ولا حول ولا قوة الا بالله“.

من جانبه كتب الأمير خالد بن عبدالله بن فهد بن فرحان آل سعود، على ”تويتر“: ”رحم الله فقيد الوطن .. فقيد الجميع .. فقيد أُسرته وكُل مُحبيه .. نحسبه من الأخيار الصالحين، جعل الله منازله في جنات النعيم“.

بدوره، نعى الأمير فهد بن سيف النصر آل سعود، الأمير بندر، عبر حسابه في ”تويتر“، قائلًا: ”إنا لله وإنا إليه راجعون رحم الله والدي و سيدي الأمير بندر بن عبدالعزيز أسأل الله أن يغفرله ويرحمه ويسكنه فسيح جنات النعيم“.

أما الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود، فكتب على ”تويتر“: ”بقلوب مؤمنة بقضاء الله، انتقل الى رحمة الله تعالى الامير بندر بن عبدالعزيز ال سعود. اسأل الله له الرحمة والمغفرة. صادق العزاء لوالدنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الامين والاسرة المالكة الكريمة“.

ولم تقتصر تغريدات النعي على الأمراء، إذ كتب الداعية السعودي عائض القرني على ”تويتر“، قائلًا: ”تعازينا لوالدنا الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده والأسرة المالكة في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز غفر الله له وأسكنه فسيح جناته وإنا للّه وإنا إليه راجعون“.

ولم يعلن الديوان الملكي السعودي أو أي جهة رسمية أخرى، وفاة الأمير بندر، حتى لحظة كتابة هذا الخبر.

وظل الأمير بندر طوال حياته، بعيدًا عن أمور الحكم والمناصب الرسمية.

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