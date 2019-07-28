وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود

نعى أمراء من الأسرة الحاكمة في السعودية، يوم الأحد، الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود، الأخ غير الشقيق للملك سلمان بن عبدالعزيز.

والأمير بندر من مواليد عام 1923، وهو أكبر أبناء الملك عبدالعزيز الذين ظلوا على قيد الحياة قبل أن يعلن عن وفاته اليوم.

وكتب الأمير سطام بن خالد آل سعود على ”تويتر“: ”انا لله وأنا اليه راجعون رحم الله سيدي ووالدي الأمير بندر بن عبدالعزيز .. اللَّهُمَّ أبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وأدخله الفردوس الاعلى من الجنة ولا حول ولا قوة الا بالله“.

انا لله وأنا اليه راجعون رحم الله سيدي و والدي الأمير بندر بن عبدالعزيز ..

اللَّهُمَّ أبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وأدخله الفردوس الاعلى من الجنة

ولا حول ولا قوة الا بالله pic.twitter.com/mtiPDb5Hi5 — سطام بن خالد ال سعود (@sattam_al_saud) July 28, 2019

من جانبه كتب الأمير خالد بن عبدالله بن فهد بن فرحان آل سعود، على ”تويتر“: ”رحم الله فقيد الوطن .. فقيد الجميع .. فقيد أُسرته وكُل مُحبيه .. نحسبه من الأخيار الصالحين، جعل الله منازله في جنات النعيم“.

#الأمير_بندر_بن_عبدالعزيز_في_ذمة_الله

رحم الله فقيد الوطن .. فقيد الجميع .. فقيد أُسرته وكُل مُحبيه ..

نحسبه من “ الأخيار الصالحين “ ، جعل الله منازله في جنات النعيم .. — د. خالد آل سعود ???????? (@dr_khalidalsaud) July 28, 2019

بدوره، نعى الأمير فهد بن سيف النصر آل سعود، الأمير بندر، عبر حسابه في ”تويتر“، قائلًا: ”إنا لله وإنا إليه راجعون رحم الله والدي و سيدي الأمير بندر بن عبدالعزيز أسأل الله أن يغفرله ويرحمه ويسكنه فسيح جنات النعيم“.

إنا لله وإنا إليه راجعون

رحم الله والدي و سيدي الأمير بندر بن عبدالعزيز

أسأل الله أن يغفرله ويرحمه ويسكنه فسيح جنات النعيم pic.twitter.com/CM5clXxqhY — فهد بن سيف النصر آل سعود (@F_SaifAlNaser) July 28, 2019

أما الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود، فكتب على ”تويتر“: ”بقلوب مؤمنة بقضاء الله، انتقل الى رحمة الله تعالى الامير بندر بن عبدالعزيز ال سعود. اسأل الله له الرحمة والمغفرة. صادق العزاء لوالدنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الامين والاسرة المالكة الكريمة“.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله، انتقل الى رحمة الله تعالى الامير بندر بن عبدالعزيز ال سعود. اسأل الله له الرحمة والمغفرة. صادق العزاء لوالدنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الامين والاسرة المالكة الكريمة. عزاءنا في صلاح ذريته حفظهم الله.انا لله وانا اليه راجعون pic.twitter.com/dpc5AJFVJG — سلطان بن سعد بن خالد آل سعود (@SultanSKAlSaud) July 28, 2019

ولم تقتصر تغريدات النعي على الأمراء، إذ كتب الداعية السعودي عائض القرني على ”تويتر“، قائلًا: ”تعازينا لوالدنا الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده والأسرة المالكة في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز غفر الله له وأسكنه فسيح جناته وإنا للّه وإنا إليه راجعون“.

تعازينا لوالدنا الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده والأسرة المالكة في #وفاة_الأمير_بندر_بن_عبدالعزيز غفر الله له وأسكنه فسيح جناته وإنا للّه وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/M605Buq9xe — د. عائض القرني (@Dr_alqarnee) July 28, 2019

ولم يعلن الديوان الملكي السعودي أو أي جهة رسمية أخرى، وفاة الأمير بندر، حتى لحظة كتابة هذا الخبر.

وظل الأمير بندر طوال حياته، بعيدًا عن أمور الحكم والمناصب الرسمية.