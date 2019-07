وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود

View this post on Instagram

وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز، الابن العاشر من أبناء الملك عبدالعزيز آل سعود الذكور، والأخ غير الشقيق للملك سلمان، ووالد الأمير فيصل بن بندر، أمير الرياض.