التحالف العربي يسقط طائرة ”مسيرة“ فوق خميس مشيط

قال العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف إن قواته تمكنت فجر اليوم من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية من محافظة صنعاء في محاولة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة خميس مشيط.

وأضاف المالكي، في بيان نشرته وكالة ”واس“، أنه لاصحة لما تبثه وسائل إعلام الميليشيا الحوثية من أنهم استهدفوا مواقع حساسة بقاعدة الملك خالد الجوية واصفًا أكاذيبهم بأنها تعكس حالة اليأس التي تعيشها الميليشيا.

وأوضح العقيد المالكي أن استمرار المليشيا الحوثية بمحاولات استهداف الأعيان المدنية والمدنيين والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني يثبت إجرام هذه المليشيا بارتقاء أعمالها العدائية والإرهابية الى جرائم حرب بحسب القانون الدولي الإنساني.

وأكد استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف باتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات، وأن هذه الأعمال العدائية و الإرهابية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين، سيتم التصدي لها بفضل ما يمتلكه التحالف من قدرات.