إعلان عن وظائف إدارية للأردنيين في السعودية يثير انتقادات حادة

تعهدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية، بالتحقيق في صحة إعلان عن وظائف إدارية للأردنيين في إحدى المستشفيات السعودية بعد انتقادات حادة من قبل مواطني المملكة العاطلين عن العمل.

وقالت الوزارة في بيان لها إن الإعلان المتداول مخالف لأنظمة العمل في البلاد، ويتم التحقق من صحته، ما يعني أن الجهة المسؤولة عنه ستواجه إجراءات محاسبة من الوزارة فيما لو ثبت أنها المسؤولة عن الإعلان.

وجاء في بيان الوزارة أنه ”إشارة إلى ما يتم تداوله حول الإعلان عن فرص عمل لإحدى الجنسيات العربية للعمل في المملكة، تؤكد الوزارة أن هذا الإعلان مخالف لأنظمة العمل في المملكة وجاري التحقق منه؛ كما تؤكد الوزارة على استمرارها بتنفيذ قراراتها ومبادراتها الهادفة للتوسع في التوطين بمختلف المهن والقطاعات“.

إشارة إلى مايتم تداوله حول الإعلان عن فرص عمل لإحدى الجنسيات العربية للعمل في المملكة؛ تؤكد الوزارة أن هذا الإعلان مخالف لأنظمة العمل في المملكة وجاري التحقق منه؛ كما تؤكد الوزارة على استمرارها بتنفيذ قراراتها ومبادراتها الهادفة للتوسع في التوطين بمختلف المهن والقطاعات. pic.twitter.com/M7LKLtw0bI — وزارة العمل والتنمية الاجتماعية (@MLSD_SA) July 24, 2019

وكانت وسائل إعلام أردنية، بينها صحيفة ”الرأي“ نشرت يوم الأربعاء، إعلاناً عن وظائف للأردنيين في إحدى المستشفيات في السعودية، وهي: مدير عام، ومدير تنفيذي، ونائب مدير تنفيذي، ورئيس قسم مختبرات، ورئيس قسم أشعة، ومدير موارد ومخازن، ومدير مالي، ومشرف شؤون مالية“.

ونسبت الصحيفة الإعلان لوزارة العمل الأردنية، ونقلت عنها دعوتها ”الراغبين بالتقدم لهذه الوظائف إلى إرسال السير الذاتية إلى عنوان بريد إلكتروني خلال أسبوع من تاريخ نشر الإعلان.

وتم تداول الإعلان على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، وسط انتقادات للجهة المسؤولة عن الإعلان، وتجاهلها توظيف سعوديين.

داخل بالرابط خبر يقول:

فيه جهة حكومية سعودية طالبة موظفين من الأشقاء العرب وفيه ايميلهم ؛ اللي سعودي أو سعودية ويدور وظيفة ؛ يدخل وياخذ الايميل ويرسل سيرته للجهة الحكومية فالسعودي أولى من الشقيق العربي . https://t.co/EDDnf74LY8 — عبدالرحمن اللاحم (@allahim) July 24, 2019

تعبنا من العطالة ياوزارة العمل

السعوديين أولى من الأردنيين

صار السعوديين في المطاعم والمقاهي برواتب 3000

والأردنيين واللبنانيين مدراء ومهندسين وتقنيين وأطباء برواتب 25000 !! هذي عملية إفقار السعوديين وتجويعنا بشكل بربري . كفاااااااية إستفزاز وإستهتار ياوزير العمل يافاشل . — ibrahim???????? (@ibramho) July 24, 2019

وليش نبتعث ونصرف على عيالنا وبناتنا اذا بالاخير بناخذ من الاْردن !!! وش قدمت الاْردن للسعوديه ؟وش الاتفاقيه بين وزاره العمل السعوديه لتوظيف الاجانب في وظايف قياديه وبالأخير توطين بياعين وتوطين خضار !!!!! — الا وطني ???????? (@yalahweeee) July 24, 2019

وتعمل السعودية على خطط واسعة لتوطين الوظائف، من خلال إحلال موظفين سعوديين في كثير من القطاعات بدل الوافدين الأجانب الذين يبلغ عددهم في البلاد حاليًا نحو 13 مليون نسمة من مختلف الجنسيات.

وتستهدف خطط التوطين تخفيض نسب البطالة المرتفعة بين الشبان السعوديين وتحقيق أهداف ”رؤية 2030“ التي تنص عند نهايتها في العام 2030 على أن تكون نسبة البطالة بين السعوديين من الجنسين 7%.