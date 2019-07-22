تبرأ منه السعوديون.. المقدسيون يستقبلون المطبع محمد سعود بالنعال والشتائم‎ (فيديو)

استقبل مواطنون فلسطينيون من سكان مدينة القدس الشاب المطبع محمد سعود بالرشق بالنعال والشتائم؛ خلال زيارته للمدينة، والتي حاول الاحتلال الترويج لها على أنها لصحفي سعودي.

الضجة التي أثارتها زيارة المطبع لم تكن الأولى؛ إذ دأب هذا الشاب المغمور على محاولة لفت الانتباه على حسابه في موقع تويتر عبر تفاعله مع عدد من الشخصيات الإسرائيلية الشهيرة، ونشر تغريدات داعمة للاحتلال الإسرائيلي وهو ما قوبل بعاصفة غضب من المعلقين السعوديين الذين رأوا في أفعاله مخالفة فجة لنهج المملكة المنحاز للقضية الفلسطينية والرافض للاحتلال.

خيراً فعلوا به..

لا يملك هذا النكرة ولا غيره الحديث باسم السعوديين في أي موقف وخصوصاً القضية الفلسطينية..https://t.co/qRpZhlFvQk — عبدالإله القحطاني (@alsaleeh) July 22, 2019

وقد أجرى سعود مقابلة نهاية مايو الماضي مع مجلة إسرائيلية ادعى خلالها أن موقفه يمثل الشباب السعوديين، وهو ما قوبل برفض وتكذيب واسعين من قبل الناشطين في المملكة.

وقال الناشط خالد الجوال: ”باسم الشعب السعودي الذي واجهته طول حياتي لم أقابل شخصًا واحدًا لا يكره إسرائيل وكلهم يعتبرونها عدوة ويتمنون زوالها، ولن يستطيع أحد أن يتجرأ أن يمدح إسرائيل لأن باقي الشعب سيخونه.. محاولات الإعلام الصهيوني للتودد من السعودية ستفشل لأن الشعب يكرهكم والحكومة لا تعترف بكم“.

وقد أفاد نشطاء بأن الشاب المطبع رغم نشره لمقاطع وتغريدات يزعم أنها من داخل السعودية، إلا أنه من المرجح مغادرته لها؛ إذ إنه من غير المقبول في المجتمع السعودي وجود شخص كهذا يعلن صراحة دعمه للاحتلال الإسرائيلي بهذه الوقاحة.