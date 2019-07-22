شكوى جماعية لموظفي ”الأرصاد“ بالسعودية بعد ترقيات بـ“المحسوبية“

تقدّم أكثر من 150 موظفًا في هيئة الأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية بشكوى لوزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن الفضلي؛ وذلك بعد ترقية 15 موظفًا استثنائيًا.

وبحسب صحيفة ”عكاظ“ المحلية، فإن الموظفين وصفوا ترقية زملاء لهم بـ“المحسوبية“، كونهم يعملون جميعًا في مكتب الرئيس العام ونائبه للخدمات المشتركة ومكتب مدير الموارد البشرية.

وقال الموظفون في شكواهم، إن الترقيات ”لم تكن عادلة“، مضيفين أنه لم يكن هناك معيار للاختيار وإنما مدى قرب الموظف من الرئيس العام أو نائبه أو أحد أعضاء اللجنة، دون النظر للمؤهلات والكفاءات، حيث إن الأسماء المرشحة 6 موظفين من مكتب رئيس اللجنة، و7 موظفين من مكتب نائب الرئيس العام للخدمات المشتركة، وموظفان من مكتب مدير الموارد البشرية.

بدوره، نفى الناطق باسم هيئة الأرصاد حسين القحطاني، وجود أي ترقية لأي موظف، مؤكدًا عدم علمه شيئًا عن الشكوى، لافتًا إلى أنه سيتم التحقيق بشأنها.