السعودية بحلة جديدة.. نجوم عالميون يتزلجون على الماء ويلعبون الروغبي (صور وفيديو)

أنهى عدد من الشبان والشابات القادمين من مختلف دول العالم، مغامرات ومسابقات رياضية غير معهودة في السعودية، مثل لعبة تنس الشاطئ والتزلج على الماء، في مدينة ”نيوم“ السعودية المطلة على البحر الأحمر.

واستضافت المدينة حديثة النشأة، مسابقات رياضية لأربع ألعاب، هي كرة القدم الشاطئية والتزلج المائي، ورياضة الروغبي، ولعبة تنس الشاطئ، شارك فيها شبان وشابات من دول أوروبية وآسيوية.

لعبة كرة القدم الشاطئية لم تكن للتسلية فقط، بل كانت بطولة معتمدة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، شارك فيها منتخبات الإمارات وإنجلترا والصين ومصر وعمان والبلد المضيف السعودية التي تستضيف هذا الحدث لأول مرة في تاريخها.

وعلى ملعب أعد خصيصًا لكرة القدم الشاطئية في شاطئ يقع بمنطقة تسمى ”قيال“ ضمن مدينة ”نيوم“، تابع عدد محدود جدًا البطولة، إذ لا تزال المدينة في طور التجهيز والإعداد لتصبح قبلة للسياح القادمين من داخل السعودية وخارجها.

تهانينا الحارة مرة أخرى للفريق العماني فوزه بكأس بطولة نيوم لكرة القدم الشاطئية.

شهدنا 4 أيام من المباريات والبطولات التي لا تصدق، أهداف مدهشة وأجواء إحتفالية رائعة.

نشكر جميع الفريق وجميع من شارك وكان جزء من هذه الفعالية وكلنا أمل أن نراكم مرة أخرى في نيوم !!! pic.twitter.com/mFlQjLTJjK — NEOM (@NEOM) July 21, 2019

تهانينا للفريق العماني، أبطال بطولة نيوم لكرة القدم الشاطئية 2019. مباراة لا تصدق! لقاء مليء بالحماس وروح التحدي لنيل اللقب، انتهى بتقدم عُمان على مصر 5-4 في الوقت الإضافي.#اكتشف_نيوم #رياضة #كرة_قدم #رؤية2030 #نيوم #خليج_نيوم pic.twitter.com/yFbP0HT1LR — NEOM (@NEOM) July 20, 2019

نبارك للفريق الإماراتي حصوله على المركز الثالث في بطولة نيوم لكرة القدم الشاطئية المعتمدة من الفيفا بعد فوزه على الفريق السعودي بضربات الترجيح 3-1.

وبالتوفيق للفريقين المصري والعماني في مباراتهما النهائية للفوز بكأس البطولة.#اكتشف_نيوم #رياضة #كرة_قدم #رؤية2030 #نيوم #خليج_نيوم pic.twitter.com/hIDAvVbQM1 — NEOM (@NEOM) July 20, 2019

وأقيمت أيضًا على الشاطئ ذاته، بطولة كأس العالم الخمسين للتزلج المائي عن طريق الكيبل، حيث شارك محترفون في اللعبة من الجنسين ومن عدة دول في البطولة الفريدة التي يتطلع القائمون على مدينة نيوم لأن تصبح محطة دائمة في شواطئ أقصى الشمال الغربي للسعودية.

لعبة تنس الشاطئ ورياضة الروغبي، حضرتا أيضًا في نيوم، وعكستا صورة لمستقبل المدينة الجديدة التي تريد السعودية لها أن تكون فريدة في كل شيء على المستوى العالمي.

Today the best sports talents met up at NEOM! Beach Tennis and Beach Rugby took place in the sports stadium. Catch up with the highlights here!#DiscoverNEOM #Sport #Tennis #Rugby #Beach #NEOM pic.twitter.com/gkKLZTTV5C — NEOM (@NEOM) July 19, 2019

واستقبل مطار المدينة الذي تم تدشينه قبل أسابيع قليلة فقط، ضيوف نيوم ليبدؤوا منافساتهم الرياضية منذ الأربعاء الماضي وحتى ليلة الختام مساء السبت الماضي.

ونشر حساب ”نيوم“ في مواقع التواصل الاجتماعي، بعض الصور والفيديوهات للبطولات الرياضية التي تستضيفها شواطئ المدينة لأول مرة، فيما شهدت الشواطئ ذاتها في أبريل/ نيسان الماضي رياضة جريئة هي القفز بالسترات المجنحة وتسلق الجبال.

في حين يستمتع نجومنا الرياضيون المحليون والعالميون بأجواء صيف نيوم، فإنهم يستعدون لـ4 أيام من الفعاليات الرياضية الملهمة. وبالرغم من أن الحضور ليس متاحاً للجميع، فإننا ندعوكم لمتابعة النتائج اليومية ومشاهدة نهائيات بطولة التزلج على الماء بالكيبل مباشرة على الإنترنت يوم 20 يوليو. — NEOM (@NEOM) July 17, 2019

شاهد كيف تجتمع الجرأة مع الخيال في #نيوم خلال 4 أيام من #الرياضة مشحونة بالحماس والإثارة، من ضمنها بطولة كرة القدم الشاطئية والمعتمدة من #الفيفا وبطولة كأس العالم الخمسون لرياضات التزلج على الماء (IWWF).#الرياضات_المائية #اكتشف_نيوم #رؤية_2030 #كرة_قدم #خليج_نيوم pic.twitter.com/kMDpVYjlnb — NEOM (@NEOM) July 16, 2019

وأتيح لعدد محدود من السعوديين حضور الأيام الأربعة في نيوم، وبقي القسم الأكبر منهم يتابع ما يجري من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ينشر الحاضرون صورًا ومقاطع فيديو للمنافسات.

وبدت السعودية خلال الأيام الأربعة الماضية، وكأنها واحدة من أكثر بلدان العالم استقطابًا للمغامرين وعشاق الرياضة الفريدة والمتعة، مما زاد من حماس مواطنيها الراغبين بالوصول إلى نيوم في وقت قريب.

وأصبح للمشروع السعودي مطار جديد، ومبان حكومية تستقبل اجتماعات مجلس الوزراء، ويقيم الملك سلمان بن عبدالعزيز هناك لقضاء إجازته الصيفية، ويُعتقد أن التطور القادم هو وجود عدد كبير من السعوديين لاكتشاف المدينة ”الحلم“ كما يسميها البعض منهم.

ويصف القائمون على نيوم، المشروع بأنه ”وجهة سياحية تم بناؤها بصورة جديدة كليًا لجذب الحالمين ونخبة العقول حول العالم، حيث ستكون موطنًا للقطاعات الجديدة وحاضنة لتقنيات المستقبل لتكون قوة اقتصادية عظمى ومركزًا رائدًا للاستثمارات العالمية“.

ويبدو أن القائمين على الرياضة في المشروع، بدؤوا مبكرًا في تحقيق ذلك الهدف، على الرغم من عدم اكتمال المشروع بعد، من خلال جذب عشاق الرياضة الممتعة والجريئة من مختلف دول العالم.

ونجحت السعودية التي يعتقد كثيرون أنها بلد جاثم فوق صحراء رملية بلا نهاية، وطقسها حار وجاف لدرجة لا يمكن تحمّلها، في وقت قياسي بكسر تلك الصورة النمطية، وبدأت باستثمار مناطق واسعة من جغرافيتها متعددة المناخ والتضاريس، لتصبح قبلة للسياح في المستقبل.

ويشكل موقع نيوم أحد أهم تلك الوجهات، حيث يقام المشروع في شمال غرب البلاد، بالقرب من الأردن ومصر، حيث المناخ المعتدل والتضاريس الجبلية، والأرض الخام كما يسميها المحللون الاقتصاديون الذين يتوقعون نتائج إيجابية لافتة للمشروع.