السعودية بحلة جديدة.. نجوم عالميون يتزلجون على الماء ويلعبون الروغبي (صور وفيديو)

أنهى عدد من الشبان والشابات القادمين من مختلف دول العالم، مغامرات ومسابقات رياضية غير معهودة في السعودية، مثل لعبة تنس الشاطئ والتزلج على الماء، في مدينة ”نيوم“ السعودية المطلة على البحر الأحمر.

واستضافت المدينة حديثة النشأة، مسابقات رياضية لأربع ألعاب، هي كرة القدم الشاطئية والتزلج المائي، ورياضة الروغبي، ولعبة تنس الشاطئ، شارك فيها شبان وشابات من دول أوروبية وآسيوية.

لعبة كرة القدم الشاطئية لم تكن للتسلية فقط، بل كانت بطولة معتمدة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، شارك فيها منتخبات الإمارات وإنجلترا والصين ومصر وعمان والبلد المضيف السعودية التي تستضيف هذا الحدث لأول مرة في تاريخها.

وعلى ملعب أعد خصيصًا لكرة القدم الشاطئية في شاطئ يقع بمنطقة تسمى ”قيال“ ضمن مدينة ”نيوم“، تابع عدد محدود جدًا البطولة، إذ لا تزال المدينة في طور التجهيز والإعداد لتصبح قبلة للسياح القادمين من داخل السعودية وخارجها.

وأقيمت أيضًا على الشاطئ ذاته، بطولة كأس العالم الخمسين للتزلج المائي عن طريق الكيبل، حيث شارك محترفون في اللعبة من الجنسين ومن عدة دول في البطولة الفريدة التي يتطلع القائمون على مدينة نيوم لأن تصبح محطة دائمة في شواطئ أقصى الشمال الغربي للسعودية.

لعبة تنس الشاطئ ورياضة الروغبي، حضرتا أيضًا في نيوم، وعكستا صورة لمستقبل المدينة الجديدة التي تريد السعودية لها أن تكون فريدة في كل شيء على المستوى العالمي.

Today the best sports talents met up at NEOM! Beach Tennis and Beach Rugby took place in the sports stadium. Catch up with the highlights here!#DiscoverNEOM #Sport #Tennis #Rugby #Beach #NEOM pic.twitter.com/gkKLZTTV5C

— NEOM (@NEOM) July 19, 2019