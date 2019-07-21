الجبير: احتجاز إيران سفينة بريطانية ”مرفوض تمامًا“

ندّد عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، بالممارسات الإيرانية في المنطقة، مشددًا على ضرورة أن تدرك طهران أن تصرفاتها، بما في ذلك احتجاز سفينة بريطانية، أمر مرفوض تمامًا.

وقال الجبير على تويتر:“أي مساس بحرية الملاحة البحرية الدولية هو انتهاك للقانون الدولي“.

وأضاف:“على إيران أن تدرك أن ما تقوم به من تصرفات، وانتهاكات للقانون الدولي، بما في ذلك احتجاز السفينة البريطانية، أمر مرفوض تمامًا، وعلى المجتمع الدولي ردع مثل هذه الأعمال“.

ووصفت بريطانيا احتجاز إيران للناقلة ”ستينا إمبيرو“ في مضيق هرمز، يوم الجمعة، بأنه ”عمل عدائي“، وقال توبياس إلوود، وزير الدفاع البريطاني، إن لندن تبحث سلسلة من الخيارات للرد على احتجاز إيران ناقلة نفط ترفع العلم البريطاني.