معلمو السعودية يعارضون فرض قيود جديدة على العلاوة السنوية

يشارك عدد كبير من المعلمين السعوديين، في موجة انتقادات لوزارة التعليم؛ بعد أن تبنت لائحة وظائف وسلم رواتب جديدين، ينصان على فرض قيود على منح العلاوة السنوية لأجور المعلمين في البلاد بدلًا من منحها لهم بشكل اعتيادي.

ومنذ الأسبوع الماضي، عندما كشفت الوزارة عن خطتها الجديدة، لا يتوقف معلمو المملكة عن النقاش حولها، فبينما ينظر لها عدد محدود بإيجابية، يعارضها العدد الأكبر منهم، بحسب ما يظهر في مواقع التواصل الاجتماعي، التي تعد ساحة افتراضية لذلك النقاش.

وفي موقع ”تويتر“ واسع الاستخدام في السعودية، أصبح الوسم (#العلاوة_السنوية) عنوانًا للنقاش، يتم تجديده بشكل يومي، ليبدو أشبه بعنوان حملة اعتراضات على اللائحة الجديدة التي تنص على أن منح العلاوة السنوية يرتبط بكفاءة المعلم ومهنيته.

ويقول معارضو اللائحة الجديدة، إن تحفيز المعلم يكون بمنح المعلمين المتميزين علاوة إضافية دون المساس بعلاوة الراتب الاعتيادية، التي تعد جزءًا من راتبه وأمانه الأسري، على حد وصف البعض منهم .

#العلاوه_السنويه6

فكرة أنك تقيّم المعلم على أساس اختبار "برسوم" يستخرج تبعًا له رخصة " برسوم " ثانية وإذا ما قدر ينجح يفقد ميزات "مالية" وتترك تقييم مخرجاته يطلعك بصورة المادي الجشع ويفقد التعليم قيمته الأساسية. — Me (@Me00403958) July 15, 2019

تطوير التعليم ب:

* خلق الفصول الذكية

* تقنين عدد الطلاب بالفصل الواحد بما لا يتجاوز ال 20 طالب

* تعيين معلمين متخصصين لكل مادة

* خلق بيئة جاذبة من وسائل و معامل و قاعات متكاملة

*ابتعاث داخلي و خارجي لآلاف المعلمين سنويا

???? أما سلب العلاوة فهذا ظلم وليس تطوير

#العلاوه_السنويه6 pic.twitter.com/9KM3L2gHra — سعد محمد (@Abu_Ziad2011) July 15, 2019

ويرى فريق منهم أن المعلم يحتاج مزيدًا من الدعم في أي خطة تطويرية تقوم بها الوزارة، لتكون حافزًا له على بذل جهد أكبر يواكب تطلعات وزارته ودعمها له، لكن ما تقوم به الوزارة هو تقييد المزايا الاعتيادية وإحباط المعلم.

#العلاوه_السنويه6 المعلم هو الموظف الوحيد في الدوله الذي يصرف على عمله من حسابه الخاص (وسائل -عروض – هدايا تشجيعيه- يساهم في الانشطه اللامنهجيه – تصوير- ) وليس له تامين طبي !! رفقا به كنا نتوقع مزايا وليست احباطات وجزاءات !! — سكون ْ (@sgy36723032) July 15, 2019

#العلاوه_السنويه6 وضع العراقيل أمام المعلم ومساومته لبخسه العلاوة السنوية وربطها بمؤشرات ومعايير لا يعطي انطباعًا حسنًا بأنّ الوزارة تهتم بالجوانب النفسية والأدائية للمعلم

بل على العكس سيتولّد إحباطًا بين معلم حصل ومعلم لم يحصل ممّا يُضعف من إنتاجيته ويُقلل من أدائه. — الدكتورة مرام جابر (@maram_eljaber) July 15, 2019

وينتقد فريق ثالث إجبار المعلم على خوض اختبار للحصول على رخصة مزاولة مهنة التعليم، وحرمانه من العلاوة السنوية إذا لم يحصل على تلك الرخصة، على الرغم من كون كثير من المعلمين الذين سيجبرون على خوض تلك الاختبارات، أكاديميين متخصصين يمتلكون خبرة في التعليم تمتد لسنوات.

#العلاوه_السنويه6 المعلم درس ٤ سنوات في كليات المعلمين والجامعات واجتاز اختبارات القبول ومارس المهنه وبعدها تأتي الوزارة وتطلب منه اختبار رخصه كل هالسنين والتعب يضيع بأختبار لايتجاوز ٣ ساعات ويحرم من ابسط حقوقه كمواطن علاوته السنويه..مالكم كيف تحكمون. — majed $#شقيق_الملك (@201145_majed) July 15, 2019

#العلاوه_السنويه6 كيف تطلب الوزارة من معلم لغة عربية أن يختبر في تخصصه لغه عربية حتى يأخذ الرخصة وهو له ١٩ سنة يدرس اجتماعيات وتربية اسلامية وعلوم يجب أن تختبر القدرات العقلية لمن يصدر قرارات تناقض الواقع أم ان الوزارة وموظفينها لايعلمون مايجري في الميدان التعليمي صححو واقعكم — سكون ْ (@sgy36723032) July 15, 2019

واختار فريق رابع اللجوء للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد، للتدخل في القضية، وإلغاء ربط العلاوة السنوية بأي اشتراطات.

#العلاوه_السنويه6

جموع المعلمين والمعلمات يناشدون

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الامين الامير محمد بن سلمان حفظهم الله ورعاهم

بأن ينصفوهم من ظلم وزارة التعليم ومحاسبة كل من له يد في الغاء القرار الملكي بخصوص العلاوه السنوية. pic.twitter.com/am44UsBGvs — Om_mlak (@Ommlak11) July 15, 2019

ويجد المعلمون في اعتراضاتهم على بعض بنود لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، دعمًا من شرائح أخرى في المجتمع، بعضهم كتاب وإعلاميون نقلوا مطالب المعلمين للصحافة المحلية.

#العلاوه_السنويه6 لا نستطيع أن نتحمل ازعاج أبنائنا ونتمنى الإجازة تنتهي من أجل أن تمسكهم الدراسة فكيف بالمعلم الذي يقوم على تربية أبنائنا ٧ ساعات أعانهم الله — sa300d (@sa300d3) July 15, 2019

#العلاوه_السنويه6 رسالة شكر لكل معلم اعطى ووقته وجهده وصحته من اجل ايصال رسالته الساميه رسالة التعليم مسؤولية الجميع وتتطلب وقفة صادقه من اصحاب القرار لإنصاف المعلم وإعطاءه حقوقه كامله وكذلك من اولياء الامور بالدعم وعدم التهكم والنظر في اجازتهم ورواتبهم شكرا لهم من الاعماق — هام .. (@Ksa6ir) July 15, 2019

واختار الكاتب السعودي، خالد مساعد الزهراني، لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، موضوعًا لمقاله في صحيفة ”المدينة“ المحلية، اليوم الإثنين، لينتقد فرض قيود على العلاوة السنوية ويحث الوزارة على التراجع عن خطتها الجديدة.

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مقال قوي من صحيفة المدينة: حرمان المعلم من (علاوته)..!

.https://t.co/zTgEVmHgYf

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– التحفيز والتطوير يكون بعيداً عن مرابع #العلاوه_السنويه6 .

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– أن يكون لحصول المعلم على الرخصة المهنية علاوة خاصة بها (فوق علاوته العادية والتي هي حق له).

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. pic.twitter.com/v80F8l7L5O — التعليم في السعودية (@_naql_) July 15, 2019

وكتب الزهراني في مقاله: ”ما تم إعلانه من قبل وزارة التعليم في شأن تلك العلاوة، وربطها بحصول المعلم على الرخصة المهنية، يأتي من نسق إدخال شيء على علاوته السنوية ليس منها، كما أن حرمانه من تلك العلاوة مبعث إحباط، كنت أرجو ألّا يكون مبعثه مرجع المعلم، الذي يُؤمل منه أن يقف دومًا في صف تحفيزه، والشد من أزره“.

ولم تعلق الوزارة على الانتقادات الكثيرة التي طالت لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، وما إذا كانت تنوي مراجعتها وتعديلها في الفترة المقبلة التي تسبق تطبيقها بعد 6 أشهر من الآن.

وتقول وزارة التعليم، إن اللائحة الجديدة، وسلم الرواتب الجديد، تضمنتا اعتماد علاوات أكبر، وسقفًا أعلى للرواتب، وقيمة أعلى لمكافأة نهاية الخدمة، بالإضافة إلى مكافآت تحفيزية لشاغلي المهام القيادية المدرسية والتربوية.

وتعلل الوزارة خطوتها الجديدة بأنها تندرج ضمن استراتيجية تطوير قطاع التعليم في المملكة، بالتركيز على التطوير المهني والشخصي للمعلمين من أجل رفع قدراتهم على التدريس والقيادة، وإعداد رحلة تعلم شخصية للطاقم التعليمي؛ بهدف رفع قدراتهم على التأقلم مع التحول في التعليم.

ويبلغ عدد منسوبي وزارة التعليم نحو 700 ألف موظف وموظفة، غالبيتهم من المعلمين في المدارس، من أصل 1.25 مليون موظف وموظفة يعملون بالقطاع العام الحكومي في السعودية.