مُفتٍ سعودي يطلب من متصل ببرنامجه اللجوء إلى الشيخ ”غوغل“ (فيديو)

طلب عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي السعودي، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، من أحد المتصلين ببرنامجه الأسبوعي ”استديو الجمعة“ على إذاعة نداء الإسلام، الاستعانة بمحرك البحث ”غوغل“.

وقال ”فيه شيخ اسمه غوغل، ونحن نسأله“، مشيرًا إلى أن ”غوغل الآن لا يستغني عنه أحد، ويدلك“.

وقد أجاب ”المطلق“ عن مجموعة من الأسئلة، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ”إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، إلا ذكر الله بخ ٍ بخ“، موضحًا أن المقصود باللعن هنا هو الذم وليس اللعن بمعناه، مشيرًا إلى أن كلمة ”بخ ذلك مال رابح“ هي للتعجب، مبينًا أن معنى ”عفرتيه“ أي الظاهر من إبطيه عند رفع اليد في الحديث ”فرفع يديه عليه الصلاة والسلام حتى بان عفرتاه“.