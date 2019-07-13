السعودية تدعو قطر لتسهيل إجراءات قدوم رعاياها والمقيمين فيها لأداء الحج

دعت السعودية اليوم السبت، قطر، لتسهيل إجراءات قدوم رعاياها والمقيمين فيها الراغبين بأداء مناسك الحج هذا العام إلى المملكة.

وأكدت وزارة الحج والعمرة السعودية في بيان، نقلته وكالة الأنباء الرسمية ”واس“، حرص حكومة المملكة على ”تسخير كافة الإمكانيات لتسهيل قدوم الحجاج والمعتمرين من دولة قطر“.

ورفض البيان ”الادعاءات الصادرة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية بأن الحكومة السعودية تضع العراقيل أمام من يرغب في زيارة المشاعر المقدسة من قطريين أو مقيمين على أرض دولة قطر لأداء مناسك الحج والعمرة، وعدم السماح لحملات الحج والعمرة القطرية بالدخول للمملكة“.

وشددت الوزارة، على أنّ ”هذه الادعاءات تنافي الحقيقة، إذ أطلقت وزارة الحج والعمرة عدة روابط إلكترونية لتمكين المواطنين القطريين والمقيمين في دولة قطر من حجز أماكن إقامتهم والتعاقد على الخدمات التي يرغبونها والقدوم عبر أي خطوط جوية غير الخطوط القطرية لأداء مناسك العمرة، وفي المقابل قامت الحكومة القطرية بحجب هذه الروابط عن المواطنين القطريين والمسلمين المقيمين في قطر“.

وأشارت إلى أنّ ”السعودية أعلنت عن الترحيب بالأشقاء القطريين للقدوم إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والتوجه لأداء العمرة والتعاقد على الخدمات التي يحتاجونها عند وصولهم للمملكة“.

وتابع البيان ”كما وجهت وزارة الحج والعمرة الدعوة للمسؤولين عن شؤون الحج في دولة قطر هذا العام 1440هـ كغيرهم من المسؤولين في الدول الإسلامية للقدوم للمملكة لترتيب قدوم الحجاج القطريين، وعُقد الاجتماع معهم بتاريخ 8 / 6 / 1440 هـ، وبُحثت كافة الأمور المتعلقة بتنظيم قدوم الحجاج والمقيمين من قطر لأداء مناسك الحج، ولكن الوفد القطري غادر دون أن يوقع على اتفاقية الحج، وبالتالي لم تمنح السلطات القطرية الفرصة لشركات الحج القطرية من القدوم للاتفاق مع مقدمي خدمات الحجاج في المملكة“.

وشددت الوزارة السعودية، في الوقت نفسه على ”رفض المملكة التام لأي محاولة لتسييس الحج، واستنكارها لإقحام المواقف السياسية المقررة والمعلنة بين البلدين والتي لها ظروفها ومسبباتها السياسية في أمور الحج والعمرة“.

وطالب البيان، ”وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة قطر تمكين الحجاج والمعتمرين القطريين والمقيمين في قطر من القدوم لأداء المناسك من خلال جميع خطوط الطيران العالمية ما عدا الخطوط القطرية، وعدم منعهم، ومساعدتهم على أداء مناسك الحج والعمرة دون إقحامهم في الأمور السياسية“.