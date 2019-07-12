بالفيديو.. شابان سعوديان يتسلقان مبنى يحترق لإنقاذ أطفال من النيران

أنقذت جرأة شابين سعوديين من سكان حي الخضراء بمكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، أمس الخميس، 3 أطفال حوصروا بشقتهم بعد أن شبت النيران فيها، أثناء غياب ذويهم عن المنزل.

ووفق صحيفة ”عاجل“ المحلية، قال محسن الحارثي، أحد سكان الحي، والذي قام بتصوير المشهد، إن ”الأطفال وقفوا عند شباك منزلهم وأخذوا يصرخون مطالبين بمساعدتهم وإنقاذهم من الحريق، بينما تصاعد الدخان من الشقة المحترقة“.

وأضاف ”أنه وبانتظار وصول فرق الدفاع المدني، تسلق شابان يدعيان إبراهيم حسين عسيري، وعبدالعزيز عبدالرحمن الزهراني، من سكان حي الخضراء، جدران المنزل حتى وصلا إلى الشباك حيث الأطفال، وقاما بكسر بعض الحديد لإخراجهم“.

وأوضح ”الحارثي“، أن الشابان تمكنا بالفعل من إنقاذ الأطفال وإخراجهم وهم بصحة جيدة، وتم إسعافهم إلى المستشفى للاطمئنان عليهم، فيما باشرت فرق الدفاع المدني إخماد الحريق.