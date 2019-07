بالفيديو.. شابان سعوديان يتسلقان مبنى يحترق لإنقاذ أطفال من النيران

View this post on Instagram

أنقذت جرأة شابين سعوديين من سكان حي الخضراء بمكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، 3 أطفال حوصروا بشقتهم بعد أن شبت النيران فيها، أثناء غياب ذويهم عن المنزل. . ووفق صحيفة ”عاجل“ المحلية، قال محسن الحارثي، أحد سكان الحي، والذي قام بتصوير المشهد، إن الشابين تمكنا بالفعل من إنقاذ الأطفال وإخراجهم وهم بصحة جيدة، وتم إسعافهم إلى المستشفى للاطمئنان عليهم، فيما باشرت فرق الدفاع المدني إخماد الحريق. . #إرم_نيوز #السعودية #مكة #مكة_المكرمة #حي_الخضراء #مكة_الآن #حريق #أخبار #منوعات #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #trend #news #KSA #saudiarabia