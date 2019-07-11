السعودية تبدأ الأحد المقبل تمديد ”هوية زائر “ لليمنيين لمدة ستة أشهر

أعلنت السلطات السعودية، يوم الخميس، أن المديرية العامة للجوازات ستبدأ يوم الأحد المقبل 14 يوليو /تموز، باستقبال طلبات تمديد“هوية زائر“ الممنوحة لليمنيين المقيمين في المملكة، تطبيقًا لتوجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز القاضية بتمديد هوية زائر الممنوحة لمواطني الجمهورية اليمنية لمدة ستة أشهر.

ويشمل استقبال الطلبات لدى المديرية العامة للجوازات كل من انتهت صلاحية تأشيرة زيارته بتاريخ 16 مارس/آذار 2019 ويرغب في تمديد تأشيرة الزيارة الاستثنائية، من خلال تسديد الرسوم المستحقة عبر نظام (سداد ) بأجهزة الصراف الآلي قبل نهاية يوم 28 يوليو/ تموز 2019، وقيام مستضيفه بطباعة هوية زائر بعد انتهاء فترة السداد في ذات اليوم من خلال حسابه بمنصة (أبشر ).

كما تشمل الإجراءات أيضًا كل من انتهت تأشيرة زيارته قبل أو بعد تاريخ 16 مارس/آذار 2019، فعليه أن يبادر بسداد الرسوم المستحقة عبر نظام (سداد )، ومراجعة مواقع الجوازات المخصصة لإنهاء إجراءات هوية زائر للأشقاء اليمنيين في مناطق المملكة كافة.

وأعلنت المديرية العامة للجوازات بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني إنهاء الاستعدادات اللازمة لإتمام طلبات المستفيدين، بحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية ”واس“.