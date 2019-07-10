وزير النفط الإيراني ينفي عقد ”لقاء سري“ مع نظيره السعودي في فيينا

نفى وزير النفط الإيراني بيجن نامدار زنغنه، يوم الأربعاء، أن يكون قد عقد اجتماعًا بعيدًا عن وسائل الإعلام مع نظيره السعودي ”خالد الفالح“ على هامش اجتماع منظمة أوبك في العاصمة النمساوية فيينا مطلع تموز يوليو الجاري.

وقال زنغنه للصحفيين عقب اجتماع لمجلس الوزراء الإيراني في معرض سؤاله عن عقد اجتماع سري مع وزير النفط السعودي على هامش قمة أوبك، ”إنني لم أجتمع مع وزير النفط السعودي خالد الفالح، ما حدث على هامش اجتماع المنظمة هو المصافحة وسؤاله عن أحواله“.

وأضاف زنغنه أن ”اجتماع أوبك الذي استمر من سبع إلى ثماني ساعات شهد سجالًا وخلافًا بيني وبين وزير النفط السعودي خالد الفالح“.

وفي شأن آخر، انتقد وزير النفط الإيراني، الكشف عن بعض المعلومات حول كمية صادرات النفط الإيرانية، قائلًا: ”نظرًا لأننا في حرب مع الولايات المتحدة، فإن المعلومات المتعلقة بكمية صادرات النفط في البلاد تعتبر معلومات في وقت الحرب، ولا يجب الكشف عنها“.

وقال ردًا على سؤال حول نشر بعض الإحصاءات حول صادرات إيران من النفط، إن ”هذا ليس شيئًا جيدًا، ولا نعرف ما هو الغرض من الإصرار على كشف كمية الصادرات النفطية نظرًا لأننا نشهد حربًا (حرب اقتصادية مع أمريكا)، فإن المعلومات المتعلقة بتصدير النفط تعتبر معلومات بوقت الحرب، وليس من المصلحة الوطنية الكشف عنها؛ لأن فيها المزيد من الأضرار“.