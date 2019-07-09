وزير التعليم السعودي يكشف تفاصيل لائحة وسلم الرواتب للوظائف التعليمية الجديدين‎ (فيديو)

قال وزير التعليم السعودي، حمد آل الشيخ اليوم الثلاثاء، إن المزايا المالية لجميع المعلمين والمعلمات الذين على رأس العمل ستستمر بعد نقلهم على لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، وتطبيق سلم الرواتب الجديد الذي أقره مجلس الوزراء.

وأوضح الوزير أن اللائحة وسلم الرواتب تضمنتا اعتماد علاوات أكبر، وسقفًا أعلى للرواتب، وقيمة أعلى لمكافأة نهاية الخدمة، بالإضافة إلى مكافآت تحفيزية لشاغلي المهام القيادية المدرسية والتربوية.

وأضاف آل الشيخ أن من ”أبرز الجوانب الإيجابية في هذا الجانب رفع الحد الأعلى لراتب شاغل الوظيفة التعليمية، فضلًا عن رفع علاوته السنوية في حدها الأعلى، كما رُفعت مكافأة نهاية الخدمة لمن أمضوا 31 سنة فأكثر“.

وتقول وزارة التعليم إن اللائحة والسلم الجديدين، تندرجان ضمن إستراتيجية تطوير قطاع التعليم في المملكة، بالتركيز على التطوير المهني والشخصي للمعلمين من أجل رفع قدراتهم على التدريس والقيادة، وإعداد رحلة تعلم شخصية للطاقم التعليمي بهدف رفع قدراتهم على التأقلم مع التحول في التعليم“.

وستحل اللائحة الجديدة محل لائحة الوظائف التعليمية السابقة، وستشمل جميع المعلمين والمعلمات، بحيث سيتم “ تسكين“ جميع المعلمين والمعلمات في المستوى الرابع والخامس والسادس على رتبة معلم ممارس وفقًا لراتبه الحالي أو الدرجة الأعلى الأقرب لراتبه، ولن يكون هناك تأثير عليهم، وستحسب لهم سنوات الخدمة السابقة في ترقيتهم لرتبة المعلم المتقدم كما سيمنحون فرصًا عدة لاجتياز اختبارات الرخصة.

وتشمل مزايا لائحة الوظائف التعليمية الجديدة ربط التعيين بالتأهيل العلمي والمهاري، وكذلك ربط الترقيات بالجدارة والاستحقاق نظير الكفاءة في الأداء والالتزام الوظيفي للمعلم، فضلاً عن التمييز الإيجابي للمعلمين المتميزين من خلال رتب علمية مبنية على مستوى الأداء والتطور المهني، وتشمل هذه الرتب: رتبة معلم ممارس، ورتبة معلم متقدم، ورتبة معلم خبير، وتقسم هذه الرتب إلى مستويات عدة.

وستقوم هيئة تقويم التعليم والتدريب بترخيص جميع المعلمين الذين اجتازوا اختبار كفايات المعلمين خلال الخمس سنوات الماضية، أما المعلمون الذين لم يسبق لهم اختبار الكفايات فبإمكانهم الحصول على الرخصة المهنية المتناسبة مع خبراتهم على رأس العمل باجتيازهم اختبار الرخصة المهنية التي تؤهلهم لشغل وظائف معلم ممارس ومعلم متقدم ومعلم خبير، موضحًا أنه سيعطى المعلمين والمعلمات فرصًا عدة لاجتياز الاختبار الخاص بالهيئة.

ويقول الوزير آل الشيخ إن اللائحة الجديدة اهتمت بتطوير المعلم وانخراطه في البرامج التدريبية والتطويرية كجزء من عناصر تقويم أدائه، وشجعته على استكمال دراساته العليا لدعم ترقياته الوظيفية، مع استمرار الدعم للمتميزين الذين يفضلون الاستمرار في العمل داخل الفصول الدراسية، من خلال منحهم نصابًا تدريسيًا أقل، وتقدير الخبرات واستثمارها في تطوير الزملاء ودعمهم، فضلًا عن تقدير المعلمين العاملين مع الطلبة ذوي الإعاقة.

وأضاف ”حرصت اللائحة أيضًا على الإسهام في تطوير المعايير الوظيفية الخاصة بكل مسار تعليمي وتحسينها، وتعزيز دور المعلّم ورفع تأهيله، ومتابعة مستوى التقدم المنشود“.

وشغلت لائحة الوظائف التعليمية وسلم الرواتب الجديدين اليوم الثلاثاء العاملين في أكبر قطاعات الحكومة، قبل أن يشرح الوزير آل الشيخ جانبًا منهما على أن يعقد مؤتمرًا صحفيًا منقولًا عبر التلفزيون يوم الخميس المقبل لتقديم تفاصيل أكثر.

ويبلغ عدد منسوبي وزارة التعليم نحو 700 ألف موظف وموظفة، غالبيتهم من المعلمين في المدارس، من أصل 1.25 مليون موظف وموظفة يعملون في القطاع العام الحكومي في السعودية.