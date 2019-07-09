التحالف العربي: سنعرض أدلة دامغة للمحاولة الحوثية الفاشلة لاستهداف سفينة تجارية في البحر الأحمر

أكد المتحدث الرسمي لقوات التحالف “ تحالف دعم الشرعية في اليمن“ العقيد الركن تركي المالكي، اليوم الثلاثاء، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف لن تتوانى عن التصدي للمحاولات الإرهابية للميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، واستهدافها للملاحة البحرية والتجارة العالمية.

وأضاف المالكي أن ”ميليشيات الحوثيين تنتهج باستمرار تزييف الحقائق عبر إعلامها المضلِّل، ومحاولة تنصلها من أعمالها العدائية والإرهابية“.

وأكد أن“التحالف، ومن خلال مبدأ المصداقية والشفافية ورفع أعلى درجات التواصل مع المجتمع الدولي، سيعرض الأدلة الدامغة على انتهاك الميليشيات الحوثية للقانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بمحاولة الميليشيات الحوثية الفاشلة، صباح أمس، استهداف إحدى السفن التجارية عبر قارب مسيَّر ومفخخ، جنوب البحر الأحمر“.

وكانت القوات البحرية للتحالف العربي قد تمكنت، أمس الاثنين، من ”إحباط محاولة إرهابية من قبل الميليشيات الحوثية لاستهداف إحدى السفن التجارية جنوب البحر الأحمر بواسطة قارب مسيَّر ومفخخ بالمتفجرات من نوع blue fish“، وفقًا للمالكي.

وقال المالكي إن قوات التحالف رصدت القارب المسيَّر أثناء تحركه، وتم اعتراضه وتدميره، بحسب ما نقلته عنه وكالة الأنباء السعودية ”واس“.