سلم رواتب جديد للوظائف التعليمية بالسعودية.. تعرف على أبرز بنوده

سلم رواتب جديد للوظائف التعليمية بالسعودية.. تعرف على أبرز بنوده

المصدر: قحطان العبوش - إرم نيوز

شارك عدد كبير من منتسبي وزارة التعليم بالسعودية، اليوم الثلاثاء، في نقاش واسع حول سلم جديد للرواتب التعليمية جرى اعتماده بالمملكة، وسط ردود فعل متباينة بين المعلمين.

ونُشر السلم الجديد في موقع المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، ويحمل موافقة مجلس الوزراء السعودي برق ”601“ وتاريخ 22 من شهر شوال الهجري الماضي، الذي يصادف تاريخ 25 يونيو/حزيران الماضي.

ويحدد السلم الجديد مستويات الوظائف التعليمية ودرجاتها ورتبها والعلاوة السنوية المستحقة لكل رتبة تعليمية.

ونشر حساب ”ملتقى المعلمين والمعلمات“ السعودي في موقع ”تويتر”، فقرات من السلم الجديد، وسط تفاعل واضح من قبل معلمي ومعلمات المملكة؛ لمعرفة ما إذا كان السلم الجديد يتضمن زيادات في رواتبهم أو علاواتهم.

ووفقًا للسلم الجديد، يعيّن على الدرجة الأولى من المستوى الأول في رتبة معلم ممارس الحاصل على شهادة جامعية غير تربوية براتب يساوي 7570 ريالًا، ويعيّن على الدرجة الثانية من المستوى الأول  في رتبة معلم ممارس الحاصل على شهادة جامعية تربوية براتب يساوي 8070 ريالًا.

كما نص السلم الجديد على أنه يعيّن على الدرجة الثالثة من المستوى الأول الحاصل على شهادة ماجستير براتب يساوي 8570 ريالًا، ويعيّن على الدرجة الرابعة من المستوى الأول الحاصل على شهادة الدكتوراه براتب يساوي 9070 ريالًا“.

ويقول المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، إن السلم الجديد نافذ المفعول، فيما لم يرد أي تعليق من وزارة التعليم حول السلم الجديد، رغم كثرة التساؤلات الموجهة من معلمي المملكة حوله.

 

ويبلغ عدد منتسبي وزارة التعليم نحو 700 موظف وموظفة، غالبيتهم من المعلمين في المدارس، من أصل 1.25 مليون موظف وموظفة يعملون في القطاع العام الحكومي في السعودية.

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