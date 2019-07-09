سلم رواتب جديد للوظائف التعليمية بالسعودية.. تعرف على أبرز بنوده

شارك عدد كبير من منتسبي وزارة التعليم بالسعودية، اليوم الثلاثاء، في نقاش واسع حول سلم جديد للرواتب التعليمية جرى اعتماده بالمملكة، وسط ردود فعل متباينة بين المعلمين.

ونُشر السلم الجديد في موقع المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، ويحمل موافقة مجلس الوزراء السعودي برق ”601“ وتاريخ 22 من شهر شوال الهجري الماضي، الذي يصادف تاريخ 25 يونيو/حزيران الماضي.

ويحدد السلم الجديد مستويات الوظائف التعليمية ودرجاتها ورتبها والعلاوة السنوية المستحقة لكل رتبة تعليمية.

ونشر حساب ”ملتقى المعلمين والمعلمات“ السعودي في موقع ”تويتر”، فقرات من السلم الجديد، وسط تفاعل واضح من قبل معلمي ومعلمات المملكة؛ لمعرفة ما إذا كان السلم الجديد يتضمن زيادات في رواتبهم أو علاواتهم.

عاجل وهام جداً

سلّم رواتب الوظائف التعليمة تم اعتماده رسميًا ومنشور القرار في المركز الوطني للوثائق والمعلومات#سلم_رواتب_المعلمين_الجديدhttps://t.co/UdOOyikngp … pic.twitter.com/uubMK8o4mz — ملتقى المعلمين والمعلمات (@SaudiTeachers) July 9, 2019

ووفقًا للسلم الجديد، يعيّن على الدرجة الأولى من المستوى الأول في رتبة معلم ممارس الحاصل على شهادة جامعية غير تربوية براتب يساوي 7570 ريالًا، ويعيّن على الدرجة الثانية من المستوى الأول في رتبة معلم ممارس الحاصل على شهادة جامعية تربوية براتب يساوي 8070 ريالًا.

كما نص السلم الجديد على أنه يعيّن على الدرجة الثالثة من المستوى الأول الحاصل على شهادة ماجستير براتب يساوي 8570 ريالًا، ويعيّن على الدرجة الرابعة من المستوى الأول الحاصل على شهادة الدكتوراه براتب يساوي 9070 ريالًا“.

#سلم_رواتب_المعلمين_الجديد هذا توضيح بسيط لذلك

١ / المستويات ٦ مستويات

٢/ مساعد معلم /معلم الشهادة مادون البكالوريس

معلم ممارس الشهادة بكالوريس

معلم متقدم الشهادة ماجستير

معلم خبير الشهادة دكتوراة

٣/الانتقال من المستوى الى مستوى آخر بعد ٦ درجات اي ٦ سنوات pic.twitter.com/jfriQftcv7 — الشبيلي (@SShobily) July 9, 2019

????أرى القلق يعتري بعض المعلمين بسبب #سلم_رواتب_المعلمين_الجديد وهذا قلق طبيعي بسبب عدم وضوح الرؤية ، السلم الجديد ليس بعبا فهو أفضل من السابق بمراحل وعند إقراره بشكل رسمي ستعلن الوزارة آلية تسكين المعلمين على الرتب والمستويات ، وفالكم التوفيق يا رسل العلم فأنتم تستحقون كل خير ???? pic.twitter.com/CpZ5WOahpt — محمد الزارع (@al_zara1) July 9, 2019

ويقول المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، إن السلم الجديد نافذ المفعول، فيما لم يرد أي تعليق من وزارة التعليم حول السلم الجديد، رغم كثرة التساؤلات الموجهة من معلمي المملكة حوله.

#سلم_رواتب_المعلمين_الجديد هام(ا):

للمعلم حديث الخبرة أو الجديد

لاتتخوف من السلّم الجديد بإذن الله

مثال للمستوى الخامس ومعلم ممارس كمقارنة. القديم : 24 درجة يبدأ بـ 8038 حتىـ19913

الجديد :معلم ممارس 27 درجة تبدأ من 8070 حتى 21250

القديم :علاوة510

الجديد:3علاوات=من 500إلى 540 pic.twitter.com/9YVRnqEvzI — بدر البلوي (@BaderAL_Balawi) July 9, 2019

#سلم_رواتب_المعلمين_الجديد

السلم الجديد افضل من السابق

من جميع النواحي والاختلافات بسيطة عن السلم السابق وتكاد لا تذكر

ولم يتضرر من التعديل اي معلم او معلم

بل على العكس هناك زيادة بسيطة في كل الرتب وفي العلاوة السنوية

نشكر الدولة على ما تقدم@minister_moe_sa @moe_gov_sa pic.twitter.com/6SfXgePSav — Apple (@www6www) July 9, 2019

ويبلغ عدد منتسبي وزارة التعليم نحو 700 موظف وموظفة، غالبيتهم من المعلمين في المدارس، من أصل 1.25 مليون موظف وموظفة يعملون في القطاع العام الحكومي في السعودية.