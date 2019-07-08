الأمير محمد بن سلمان يعزي بوفاة والدة ولي العهد السابق (فيديو)

أدى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الإثنين، واجب العزاء في وفاة الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد آل سعود، زوجة الأمير الراحل نايف بن عبدالعزيز آل سعود.

وأظهر مقطع فيديو نشرته وسائل الإعلام المحلية للأمير محمد بن سلمان يصافح أولاد الأميرة الراحلة، وبينهم ولي العهد السعودي السابق الأمير محمد بن نايف وشقيقه أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف.

وتوفيت الأميرة الجوهرة فجر يوم الجمعة الماضي، بعد أن تدهورت حالتها الصحية في الأيام الماضية.

والأميرة الجوهرة ابنة عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بن تركي بن عبدالله آل سعود، ابن عم الملك عبدالعزيز وابن خالته وأمير منطقة القصيم وحائل في بدايات نشوء الدولة السعودية الثالثة والحالية.