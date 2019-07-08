الأمير محمد بن سلمان يعزي بوفاة والدة ولي العهد السابق (فيديو)

أدى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الإثنين، واجب العزاء في وفاة الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد آل سعود، زوجة الأمير الراحل نايف بن عبدالعزيز آل سعود.
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ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يقدم العزاء في وفاة الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد والدة الأمير محمد بن نايف . #إرم_نيوز #السعودية #محمد_بن_سلمان #ولي_العهد #محمد_بن_نايف #الجوهره_بنت_عبدالعزيز_بن_مساعد #أخبار #منوعات #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #trend #ksa #saudiarabia
وأظهر مقطع فيديو نشرته وسائل الإعلام المحلية للأمير محمد بن سلمان يصافح أولاد الأميرة الراحلة، وبينهم ولي العهد السعودي السابق الأمير محمد بن نايف وشقيقه أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف.
#ولي_العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان يقدم العزاء في وفاة الأميرة #الجوهره_بنت_عبدالعزيز_بن_مساعد والدة الأمير #محمد_بن_نايف#إرم_نيوز #السعودية pic.twitter.com/vfZohOGWPp
— إرم نيوز (@EremNews) July 8, 2019
وتوفيت الأميرة الجوهرة فجر يوم الجمعة الماضي، بعد أن تدهورت حالتها الصحية في الأيام الماضية.
والأميرة الجوهرة ابنة عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بن تركي بن عبدالله آل سعود، ابن عم الملك عبدالعزيز وابن خالته وأمير منطقة القصيم وحائل في بدايات نشوء الدولة السعودية الثالثة والحالية.