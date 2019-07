الأمير محمد بن سلمان يعزي بوفاة والدة ولي العهد السابق (فيديو)

View this post on Instagram

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يقدم العزاء في وفاة الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد والدة الأمير محمد بن نايف .