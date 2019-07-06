التحالف العربي يسقط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون على السعودية

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أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم السبت، إسقاط طائرة مسيرة بدون طيار أطلقها الحوثيون من صنعاء على أهداف في السعودية. ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن المتحدث باسم قوات التحالف، تركي المالكي، نفيه ”مزاعم الميليشيا الحوثية عبر وسائل إعلامها عن أن هجماتهم أصابت أهدافها بدقة“. وقال المالكي: ”محاولات الميليشيات الحوثية لاستهداف المدنيين…