لوحات وموسيقى على مسجد الواجهة في جدة تشعل جدلًا.. ما حقيقة الفيديو؟

تداول مستخدمون سعوديون على نطاق واسع مقطع فيديو يُظهر تزيُّن مسجد بالواجهة البحرية في جدة بلوحات تشكيلية ترافقها موسيقى، ما أثار جدلًا كبيرًا، وتعليقات غاضبة وجَّهت سهام نقدها الشديد لهيئة الترفيه.

ويبدو أن الفيديو الذي جرى تداوله بشكل كبير خلال الساعات الماضية تحت وسم غاضب هو ”هيئة الترفيه تمتهن المساجد“، هو مقطع موجود على الإنترنت منذ نحو 3 أسابيع على الأقل ضمن فعالية فنية بموسم جدة ”العالم جاي #على جدة، أنت رايح فين“ بحسب سيدة الأعمال السعودية مها طيبة.

مسجد الواجهة البحرية لوحة فنية تفاعلية مع #موسم_جدة إنت رايح؟ pic.twitter.com/aDAPWY354y — Maha Taibah مها طيبة (@mahataibah) June 10, 2019

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الموسيقى رُكّبت على المقطع كما قال معلّقون، أم أنها ضمن الفعالية كما قال معلّقون آخرون.

وجاءت التعليقات خلال الساعات الماضية غاضبة من هيئة الترفيه التي دافع كثيرون عنها بقوة في مواجهة سيل الانتقادات.

وكتب معلّق يهاجم هيئة الترفيه:“مساجد الله وُجدت للعبادة … وليست للترفيه والتسلية، أسألكم بالله كيف للمصلين الخشوع والتركيز مع سماع الأغاني؟!“.

#هييه_الترفيه_تمتهن_المساجد مساجد الله وجدت للعبادة …

وليست للترفيه والتسلية

اسئلكم بالله بكيف للمصلين الخشوع والتركيز مع سماع الأغاني ؟؟! pic.twitter.com/yUZbHdmfRq — محمد (@mham563) July 5, 2019

ليرد عليه معلّق:“المملكة العربية السعودية البلد الوحيد الذي يُقفل المحال وقت الصلاة، والألعاب أكيد يقفلونها وقت الصلاة، فلا داعي لإشعال الفتن“.

المملكه العربيه السعوديه البلد الوحيد اللي يقفل المحلات وقت الصلاه والالعاب واكيد يقفلوها وقت الصلاه لاداعي لاشعال الفتن — shaf-aa (@shafaa08808510) July 5, 2019

وبُني مسجد الواجهة البحرية العام 1989.