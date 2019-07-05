وفاة والدة الأمير محمد بن نايف الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد

توفيت في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد والدة ولي العهد السعودي السابق الأمير محمد بن نايف والأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية.

ونعى الديوان الملكي السعودي، اليوم، في بيان له، وفاة الأميرة الجوهرة، موضحاً أنه سيصلى عليها بعد صلاة مغرب الجمعة في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

ولم يعلن عن عمر الراحلة غير أنها توفيت مسنة بعد معاناة مع المرض في الفترة الأخيرة.

والأميرة الجوهرة ابنة عبد العزيز بن مساعد بن جلوي بن تركي بن عبد الله آل سعود ابن عم الملك عبد العزيز وابن خالته وأمير منطقة القصيم وحائل في ذلك العهد.

ونشر الأمير عبدالله بن سلطان بن ناصر آل سعود تغريدة أعلن فيها نبأ الوفاة داعيًا لها بالرحمة والمغفرة.

وقال في تغريدته: ”إنا لله وانا اليه لراجعون انتقلت الى رحمة الله تعالى والدتنا الصالحة الأميرة #الجوهرة_بنت_عبدالعزيز_بن_مساعد والدة سيدي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز اسأل الله أن يغفر لها ويرحمها ويسكنها الفردوس الأعلى

اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرًا منها“.

إنا لله وانا اليه لراجعون انتقلت الى رحمة الله تعالى والدتنا الصالحة الأميرة #الجوهرة_بنت_عبدالعزيز_بن_مساعد والدة سيدي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز اسأل الله ان يغفر لها ويرحمها ويسكنها الفردوس الأعلى

اللهم اجرنا في مصيبتنا واخلفنا خير منها pic.twitter.com/hH5cIZs8Kq — عبدالله بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود (@ASNA_20) July 5, 2019

وتفاعل مع خبر الوفاة عدد من الشخصيات ورواد مواقع التواصل عبر شبكة الإنترنت، الذين تداولوا الخبر داعين للفقيدة بالرحمة والمغفرة.

وقال الإعلامي زياد بن سعد الشهري عبر ”تويتر“: ”انتقلت الى رحمة الله تعالى الأميرة : # الجوهرة_بنت_عبدالعزيز_بن_مساعد والدة الأمير محمد بن نايف والأمير سعود بن نايف رحمها الله اللهم اغفر لها واربط على قلب أبنائها“.

انتقلت الى رحمة الله تعالى

الأميرة :

#الجوهرة_بنت_عبدالعزيز_بن_مساعد

والدة الأمير محمد بن نايف

والأمير سعود بن نايف رحمها الله

اللهم اغفر لها واربط على قلب ابنائها . pic.twitter.com/ql3674kFyS — زياد بن سعد الشهري. (@zio36) July 5, 2019

بدوره، غرد مقدم البرامج سعيد الشهراني معزيًا: ”أنتقلت إلى رحمة الله الأميرة # الجوهرة_بنت_عبدالعزيز_بن_مساعد والدة الأمير محمد بن نايف، فنسأل الله أن يرحمها ويغفر لها، وأن يربط على قلب أهلها“.

أنتقلت إلى رحمة الله الأميرة #الجوهرة_بنت_عبدالعزيز_بن_مساعد والدة الأمير محمد بن نايف، فنسأل الله أن يرحمها ويغفر لها، وأن يربط على قلب أهلها . pic.twitter.com/qK7LKVLC4w — سعيد الشهراني (@tbld1919) July 5, 2019

الناقد الرياضي إبراهيم بن ناهض شارك في نعي الأميرة الراحلة قائلًا: ”وفاة الأميرة # الجوهرة_بنت_عبدالعزيز_بن_مساعد والدة سمو الامير محمد بن نايف بن عبدالعزيز و سمو الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز رحم الله الأميرة صاحبة القلب الكبير وأحسن عزاء أبنائها وحفيدها وزير الداخلية سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف والعزاء موصول لكافة الأسرة المالكة“.