وفاة والدة الأمير محمد بن نايف الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد

توفيت في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد والدة ولي العهد السعودي السابق الأمير محمد بن نايف والأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية. . ونعى الديوان الملكي السعودي، اليوم، في بيان له، الأميرة الجوهرة، موضحًا أنه سيصلى عليها بعد صلاة مغرب الجمعة في المسجد الحرام بمكة المكرمة. . ولم يعلن عن عمر الراحلة غير أنها توفيت مسنة بعد معاناة مع المرض في الفترة الأخيرة. . والأميرة الجوهرة ابنة عبد العزيز بن مساعد بن جلوي بن تركي بن عبد الله آل سعود ابن عم الملك عبد العزيز وابن خالته وأمير منطقة القصيم وحائل في ذلك العهد. . #إرم_نيوز #السعودية #محمد_بن_نايف #الجوهره_بنت_عبدالعزيز_بن_مساعد #وفاة #الديوان_الملكي #أخبار #منوعات #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #trend #ksa #saudiarabia