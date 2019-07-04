التحالف يسقط طائرات حوثية مسيرة أطلقت باتجاه مطار الملك عبدالله في جازان

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن قواته اعترضت وأسقطت طائرات دون طيار أطلقتها مليشيا الحوثي من صنعاء باتجاه مطار الملك عبدالله في جازان.

وقال المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي، إن قواته ”تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار (مسيرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه مطار الملك عبدالله بجازان“.

وأضاف المالكي في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ”الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات بدون طيار لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية“.

وأكد أنه ”لم يتم تحقيق أي من أهدافها وتم تدميرها وإسقاطها“.

وكان الحوثيون زعموا في وقت سابق أنهم نفذوا هجمات بطائرات مسيرة على مطاري جازان وأبها في السعودية.