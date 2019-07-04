السعودية.. أصحاب الأراضي الحدودية مع اليمن يتنازلون عنها للدولة

يسلّم 125 مواطنًا سعوديًا، بدءًا من الأسبوع المقبل، صكوك ملكية أراضيهم الخاصة، للدولة السعودية، مقابل حصولهم على تعويضات مالية في اتفاق فرضه موقع تلك الأراضي على الحدود السعودية اليمنية بشكل مباشر.

وتقع الأراضي التي ستصبح في ملكية الدولة السعودية، بمحافظة الحرث التابعة لمنطقة جازان والملاصقة تمامًا للحدود مع اليمن، حيثُ تعتبر تلك الأراضي ”حرمًا حدوديًا“ يتوجب أن يكون مملوكًا للدولة.

ويشكل الملاك السعوديون الـ 125 شخصًا، دفعة من دفعات سابقة تسلم فيها مئات الملاك في السنوات الماضية شيكات نقدية بمبالغ التعويض مقابل تنازلهم عن أراضيهم الواقعة في ”الحرم الحدودي“ لصالح الدولة.

وتتضمن خطوات الحصول على تعويض مقابل التنازل عن الأرض التي لا يمكن التصرف بها على أرض الواقع، تقديم مالك الأرض معاملة للمحكمة العامة بمحافظة الحرث قبل أن تبدأ المحكمة بتسليم الشيكات.

ويقول ملاك الأراضي السعودية الذين تنازلوا عن صكوك الملكية الخاصة بهم في دفعات سابقة، إنهم يحصلون على تعويضات مجزية، فيما لا يمكنهم الاستفادة من أراضيهم؛ بسبب موقعها الحدودي.

وللسعودية حدود برية مع 7 دول، لكنها هادئة على الدوام، باستثناء حدودها الطويلة مع اليمن، التي تشهد حاليًا مواجهة مسلحة مع ميليشيات الحوثيين الموالية لإيران، بجانب كونها ممرًا لتهريب البضائع ومرور الأفراد بشكل مخالف، إضافة لحروب ومواجهات مسلحة وقعت في الماضي.