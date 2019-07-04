أول سفيرة سعودية بواشنطن تبدأ اليوم مهام عملها‎‎

أعلنت الأميرة ريما بنت بندر آل سعود، اليوم الخميس، أن مهمتها كأول سفيرة للمملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، بدأت اليوم.
وقالت في تغريدة عبر حسابها في ”تويتر“: ”بدأت اليوم مهمتي سفيرة للمملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أسأل الله لي ولزملائي التوفيق في مهمتنا لخدمة وطننا الحبيب“.
بدأت اليوم مهمتي سفيرة للمملكة لدى الولايات المتحدة الامريكية
.اسأل الله لي ولزملائي التوفيق في
مهمتنا لخدمة وطننا الحبيب .. @SaudiEmbassyUSA
— Reema Bandar Al-Saud (@rbalsaud) July 3, 2019
وفي فبراير الماضي، أعلنت السعودية تعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، سفيرة للرياض لدى واشنطن التي ترعرعت فيها الأميرة الشابة إبان عمل والدها الأمير بندر في منصب السفير على مدى 22 عامًا.
وكانت الأميرة ريما تشغل قبيل تعيينها سفيرة في واشنطن، منصب وكيلة رئيس الهيئة العامة للرياضة للقسم النسائي منذ أغسطس/آب من 2016، ورئيسة لمجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، منذ أكتوبر/تشرين الأول عام 2017.
وترعرت الأميرة ريما في واشنطن، إذ رافقت والدها وعائلتها إلى الولايات المتحدة في العام 1984 عندما تم تعيين الأمير بندر بن سلطان في منصب السفير ذاته الذي باتت تشغله، وهناك أكملت تعليمها وتخرجت في إحدى جامعات العاصمة الأمريكية.
وعاصر السفير السعودي الأسبق ووالد السفيرة الحالية، خلال فترة عمله التي استمرت حتى العام 2005، خمسة رؤساء أمريكيين، وعشرة وزراء خارجية، وأحد عشر مستشارًا للأمن القومي، وكان ذا نفوذ واسع في الولايات المتحدة الأمريكية وصانعي السياسات فيها.