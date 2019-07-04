أول سفيرة سعودية بواشنطن تبدأ اليوم مهام عملها‎‎

أعلنت الأميرة ريما بنت بندر آل سعود، اليوم الخميس، أن مهمتها كأول سفيرة للمملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، بدأت اليوم.

وقالت في تغريدة عبر حسابها في ”تويتر“: ”بدأت اليوم مهمتي سفيرة للمملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أسأل الله لي ولزملائي التوفيق في مهمتنا لخدمة وطننا الحبيب“.

بدأت اليوم مهمتي سفيرة للمملكة لدى الولايات المتحدة الامريكية

.اسأل الله لي ولزملائي التوفيق في

مهمتنا لخدمة وطننا الحبيب .. @SaudiEmbassyUSA — Reema Bandar Al-Saud (@rbalsaud) July 3, 2019

وفي فبراير الماضي، أعلنت السعودية تعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، سفيرة للرياض لدى واشنطن التي ترعرعت فيها الأميرة الشابة إبان عمل والدها الأمير بندر في منصب السفير على مدى 22 عامًا.