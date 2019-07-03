واشنطن تدين ”بشدة“ الهجوم الحوثي على مطار أبها السعودي

المصدر: أ.ف.ب

دانت الولايات المتحدة الهجوم الذي شنته ميليشيات الحوثي فجر الثلاثاء بوساطة طائرة مسيّرة على مطار أبها الدولي في جنوب السعودية وأسفر عن إصابة تسعة مدنيين بجروح، مؤكّدة أنّه تمّ ”بأسلحة وتكنولوجيا إيرانية الصنع“.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان أورتيغاس في بيان إنّ ”الولايات المتّحدة تدين بشدة الهجوم الذي شنّه الحوثيون اليوم على مطار أبها في المملكة العربية السعودية، وهو الهجوم الثالث من نوعه في أقلّ من ثلاثة أسابيع“.

وأضاف البيان أنّ ”هذه الهجمات تهدّد أرواح العديد من الناس وتصيب بجروح مدنيين أبرياء“.

وأضافت ”ندعو إلى وضع حدّ فوري لهذه الأعمال العنيفة التي لا تؤدّي إلّا إلى تفاقم الصراع في اليمن وتعميق انعدام الثقة“.

وأكّد البيان الأمريكي على وقوف واشنطن ”بحزم مع شركائنا السعوديين في الدفاع عن حدودهم ضدّ هذه التهديدات المستمرة من قبل الحوثيين الذين يعتمدون على الأسلحة والتكنولوجيا الإيرانية لتنفيذ مثل هذه الهجمات“.

وشدّدت الخارجية في بيانها على أنها تواصل ”حثّ جميع الأطراف على العمل مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث من أجل التوصّل إلى تسوية سياسية وإنهاء الصراع في اليمن“.