مقاتلات التحالف تشن غارات على أهداف حوثية في الضالع

استهدفت مقاتلات التحالف العربي اليوم الثلاثاء، صواريخ حرارية وأسلحة لمليشيا الحوثي في محافظة الضالع جنوب اليمن، وفقًا لخبر نشره موقع ”سبتمبر نت“ التابع للجيش اليمني.

جاء ذلك بعد ساعات من استهداف الحوثيين مطار أبها السعودي، ما أدى إلى إصابة 9 مدنيين.

وذكر الموقع أن ”مقاتلات التحالف العربي، شنت غارات جوية طالت دبابتين و3 شاحنات محملة بالأسلحة والصواريخ الحرارية والذخيرة تابعة للحوثيين، في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع“.

وأضاف أن ”القصف الجوي أدى أيضًا إلى تدمير أطقم عسكرية حوثية (عربات)، كانت في طريقها إلى الحوثيين في المديرية ذاتها“، مشيرًا إلى أن الغارات أسفرت عن مقتل وجرح عدد من الحوثيين.

وأعلن التحالف العربي، فجر الثلاثاء، أن الحوثيين استهدفوا بطائرة مسيرة، مطار ”أبها“ جنوب السعودية، ما أسفر عن إصابة 8 سعوديين وهندي.