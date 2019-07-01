السعودية.. أئمة ومؤذنون يسرقون كهرباء ومياه المساجد

أعلن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، عن اكتشاف الوزارة عمليات سرقة للتيار الكهربائي والمياه من المساجد.

وقال ”آل الشيخ“، لصحيفة عكاظ إنه تم اكتشاف سرقة للمياه والتيار الكهربائي المخصصين لمساجد الوزارة من قبل محلات تجارية ومزارع ومساكن بعضها لأئمة ومؤذنين، فيما تتحمل الوزارة دفع فواتير الاستهلاك فيها.

وأكد أن الوزارة ستحيل جميع المتورطين إلى الجهات المختصة لمحاسبتهم بأثر رجعي.

وقال معلق بتويتر: ”قبل خمس سنوات لواحد شك فقط في امام مسجديطير فيه نسورالصحوة واستغفر الله وكيف تجرؤتاكل في لحوم هؤلاءالذين يطهرون الارض التي يمشون عليهاومنزهون عن الغلط فما بالك عن سرقة الكهرب.فطالما أحيلوا للتحقيق معناه انه ثبت سرقتهم اذن هم بشرمثلنا وليسوا ملائكة او انبياء“.

وغرد آخر: ”أغلب المؤذنين والأئمة يحطون غيرهم يؤذنون ويصلون بدالهم الفروض يجي فرض واحد في الأسبوع المهم ياخذ الراتب.“

وقال آخر: ”بعضهم يرى أحقيته بذلك وهذه كارثة.“