هل يعفى حملة ”الإقامة المميزة“ بالسعودية وأسرهم من المقابل المالي للوافدين والمرافقين؟

أكّد مركز خدمات ”الإقامة المميزة“ في السعودية، أن الحاصلين عليها وأسرهم لا يخضعون للأحكام المتعلقة بالمقابل المالي للوافدين والمرافقين.

جاء ذلك في رد المركز على سؤال ورد إليه، بشأن ”هل يُعفى حامل الإقامة المميزة وأسرته من المقابل المالي للوافدين والمرافقين؟“، وفق ما ذكرت صحيفة ”سبق“ الإلكترونية، يوم الاثنين.

وأجاب بأن ”قرار مجلس الوزراء الصادر بالموافقة على نظام الإقامة المميزة يتضمن عدم خضوع حامل الإقامة المميزة وأسرته للأحكام المتعلقة بالمقابل المالي الذي يتم تحصيله عن كل مرافق ومرافقة للعاملين الوافدين في القطاع الخاص“.

وبدأ مركز الإقامة المميزة، استقبال طلبات الراغبين في الحصول عليها، من خلال المنصة الإلكترونية الشاملة التابعة له ”سابرك“، حسب المصدر ذاته.