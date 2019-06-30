طهران: السعودية بدأت بإصدار تأشيرات إلكترونية للحجاج الإيرانيين

قالت منظمة الحج والزيارة الإيرانية، اليوم الأحد، إن المملكة العربية السعودية، بدأت بإصدار تأشيرات إلكترونية للحجاج الإيرانيين، مشيرة إلى إصدار نحو 4 آلاف تأشيرة إلكترونية حتى الآن.

وقال المدير العام لمكتب التخطيط والمتابعة في منظمة الحج الإيرانية، محمد تقي قادري، لموقع المنظمة، إن ”السعودية أطلقت برنامجًا اسمه ”مسار“، لإصدار تأشيرة إلكترونية للحجاج الإيرانيين، وصدرت حتى الآن 4 آلاف تأشيرة إلكترونية للحجاج الإيرانيين“.

وأضاف قادري، أنه ”من المقرر أن يشارك حوالي 86 ألف حاج إيراني، وستبدأ الرحلة الأولى للحجاج في 8 يوليو المقبل“، مبينًا أن ”هذا العام لا يتطلب من إيران إرسال جوازات سفر حجاجها إلى سفارات المملكة في البلدان الأخرى، وإنما أصبحت التأشيرة إلكترونية؛ بسبب عدم وجود علاقات دبلوماسية بين طهران والرياض“.

وتابع المسؤول الإيراني: ”أنشأت المملكة العربية السعودية نظامًا يسمى“مسار“، منذ العام الماضي، والذي يوفر خدمات التأشيرة لجميع الحجاج“.

وفي كل عام تقدم المملكة العربية السعودية تسهيلات وخدمات كبيرة بجميع قطاعاتها؛ لتسهيل وصول الحجاج من مختلف البلدان.